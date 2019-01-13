新港奉天宮媽祖文化季開鑼　廟方：將媽祖文化推向國際

▲新港奉天宮文化季開鑼。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義新港奉天宮12日晚上7時，舉行2019國際媽祖文化節開鑼晚會，由嘉義縣長翁章梁及奉天宮董事長何達煌、立法委員陳明文及新港鄉鄉長林茂盛，及93歲的國寶級書法大師陳岳山賢伉儷陸續敲下響鑼，為今年度文化祭拉開序幕。為促進宗教國際事務交流，今年也成立國際事務組，未來將讓國際間看見台灣虔誠的媽祖信仰。



奉天宮董事長何達煌表示，新港奉天宮國際媽祖文化節已經邁入第11年，首先感謝新港鄉公所及嘉義縣政府的支持，及各界的幫忙及相挺。開臺媽祖駐台398年以來凡所到之處都能五榖豐收、為民眾賜福解厄，在開臺媽祖的庇佑下，讓台灣的未來經濟會更好，也謝謝國寶級書法大師陳岳山賢伉儷及長官、貴賓蒞臨現場開鑼，為此次國際媽祖文化節開鑼增添光采。



國際事務組召集人何達河表示：「新港奉天宮開臺媽祖渡海來臺近400年，每年進香參拜有近仟萬人次，已是世界媽祖信仰中心。2017年11月，由本宮何達煌董事長組團護送開臺媽祖分靈聖像至傳香分靈至日本最大佛寺群－臨濟大本山妙心寺，及日本最大華人佛寺－宇治萬福寺等寺院。去年11月，更組團護送四街祖媽前往日本京都、飛驒市古川町進行宗教文化交流。新港奉天宮分靈傳香至全球各地，繼大陸、新加坡、馬來西亞、加拿大、土耳其、阿根廷之後，未來也將透過跨國宗教交流活動，讓世界認識新港媽祖，讓國際看見台灣。

2019新港奉天宮國際媽祖文化節開鑼晚會，邀請曾入圍2016金曲獎「最佳演唱組合獎」及入圍2016金音獎「最佳風格類型單曲獎」「最佳新人獎」「最佳風格類型專輯獎」的【嬉班子樂團】，以傳統非洲鼓結合許多非洲樂器演奏出許多音樂同時唱出連結非洲與台灣的故事; 【雪翎舞蹈團】成立於2010年，積極推廣舞蹈相關藝術，參與嘉義市飆舞節、管樂節等大型節慶活動演出，更獲得105、106年「嘉義市傑出演藝團隊」殊榮。以及來自台北的獨立創作樂團【春麵樂隊】，結合古典音樂、流行音樂的元素，用客家話創作猶如化雨春風，復古又創新，交織出的聲響質地獨特又親和，猶如陽春麵給人的印象─樸素、實在。

2019新港奉天宮國際媽祖文化節，今天起至5月底，活動內容精彩豐富。農曆除夕夜的「陪媽祖過年」開廟門暨搶頭香活動，當晚節目內容除了邀請新港鄉在地社團精采的演出之外，更邀請到國民歌手嚴詠能老師率領打狗亂歌團及「黑色旋風」郭婷筠帶來一連串精采、熱鬧演出，並將在晚上子時（23點15分）舉行開廟門搶頭香的活動，同時現場還會發送每年都不同的媽祖限量賀歲新春紅包。歡迎至新港奉天宮官方網站www.hsinkangmazu.org.tw（www.開臺媽祖.tw）查詢國際媽祖文化節系列活動相關訊息。