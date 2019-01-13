新港奉天宮發放冬令救濟金　關懷弱勢過好年

▲▼新港奉天宮歲末寒冬發放冬令救濟金關懷弱勢。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導



嘉義縣新港奉天宮關懷低收入戶生活，13日於新港鄉及溪口鄉柴林村、林腳村發放冬令慰問金給低收入戶，讓低收入民眾可以過個溫暖年節，今年發放冬令慰問的低收入戶共計有100戶每戶慰問金2000元及白米2包。今天是農曆十二月八日，也是俗稱的「臘八」，嘉義市佛光山圓福寺住持覺禹法師，及眾善信義工一如往常在這天，準備數千份的平安臘八粥來奉天宮廟前廣場與民眾分享。



新港奉天宮董事長何達煌表示，奉天宮常年秉持著媽祖慈悲為懷的理念，常年以來不遺餘力的推動回饋鄉里，也對於慈善團體、急難救助、冬令救濟及清寒獎助學金之發放等，透過不同的方式將媽祖慈愛的精神傳達到每個信徒的心中。



新港奉天宮新春活動預告：過年除夕開廟門搶頭香活動，當晚除了邀請到在地的社團表演還有國民歌手嚴詠能老師率領打狗亂歌團及「黑色旋風」郭婷筠帶來一連串精采表演，還有每年不同造型的媽祖新春賀歲紅包要送給現場的朋友。

大年初一到初五在新港奉天宮廟前廣場有過「七星平安橋消災解厄」科儀，為民眾把去年不好的都從身邊趕走為新的一年迎接好運帶來福氣。大年初四接神卜公籤、正月十五元宵遶境街面活動

歡迎至新港奉天宮官方網站（www.開臺媽祖.tw）查詢國際媽祖文化節系列活動相關訊息。