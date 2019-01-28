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登山腰痛走不了　「SKED捲式擔架」神救援7小時抬下山

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▲登山腰痛走不了　「SKED捲式擔架」神救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣政府消防局接獲民眾報案，表示有1名登山客受傷無法行走，消防局立刻派遣轄區分隊並且攜帶山區救援祕密武器—SKED捲式擔架前往前往搶救。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府消防局27日上午9時接獲民眾報案，表示五峰鄉霞喀羅古道11公里處有1名登山客受傷無法行走，消防局立刻派遣轄區分隊並且攜帶山區救援祕密武器—SKED捲式擔架前往前往搶救，最後在晚間10時45分將傷患安全送達登山口，由救護車載送至竹東榮民醫院檢查。

67歲莊姓男子26日參加新北市山鹿登山隊所舉辦2天1夜霞喀羅古道之旅，預計第1日由尖石養老登山口進入，第2日由五峰鄉民生部落登山口走出，沒想到莊男於出發當日下午在霞喀羅古道11公里處疑似因為行走不慎摔落邊坡，造成腰部受傷無法行走，原本傷者認為休息1晚便可改善狀況，但隔日早上發現其腰椎更加疼痛，無法行走，於是決定撥打119向消防局求救。

▲登山腰痛走不了　「SKED捲式擔架」神救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

消防局指揮中心接獲報案後立即派遣轄區五峰分隊5名消防人員及1名派出所員警配合出勤，並且攜帶山區救援祕密武器—SKED捲式擔架前往，1行6人於27日下午3時21分在7.5公里處接觸到傷患，經評估其生命徵象穩定且意識清楚，消防人員特地先在SKED鋪上睡墊及睡袋增加舒適度，再請莊姓男子躺在睡袋裡面保暖以避免失溫，後又將捲式擔架層層固定，便開始2人1組進行拖拉前進，下午5時左右五峰分隊帶隊官回報，因古道道路泥獰且又有上下坡道，行進速度十分緩慢，救難人員體力消耗極速，故請求加派人員支援。

消防局考量近日冷氣團來襲，山區晚間氣溫驟降至5、6度，擔心傷者於山區發生失溫狀況，立即調派其他分隊共計7名人員，於晚上6時由山搜教官小隊長馬明義帶隊在黑夜中冒著低溫疾行，終於在晚上10時45分將傷患安全送達至登山口，由救護車載送至竹東台大醫院檢查。

▲登山腰痛走不了　「SKED捲式擔架」神救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

捲式擔架SKED小檔案
材質為聚乙烯，防霉而且可水洗，強度堅固，平時可捲筒式收納成100x25cm大小以利於攜帶，使用時直接攤開成240x90cm大小的擔架形狀，用以固定、搬運病患，並可搭配附屬之繩索、鉤環做垂直或水平吊掛或是於地面拖拉病患，可利用於橫坑、立坑、高低所救助、侷限空間救援、山難救助、直升機吊掛等地形之搬運，可快速將待救者運送至安全處，SKED在國外已經廣泛使用，因為其構造簡單且堅固，值得信賴，不僅在山難或救助方面皆可搭配使用，過去在司馬庫斯翻車事件時，就曾以此在第一時間順利將民眾救出。

▲登山腰痛走不了　「SKED捲式擔架」神救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲捲式擔架SKED，平時可捲筒式收納成100x25cm大小以利於攜帶。收納時的（圖／記者陳凱力翻攝）

▲登山腰痛走不了　「SKED捲式擔架」神救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲捲式擔架SKED使用時直接攤開成240x90cm大小的擔架形狀，用以固定、搬運病患。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲登山腰痛走不了　「SKED捲式擔架」神救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲捲式擔架SKED，在國外已經廣泛使用，因為其構造簡單且堅固，值得信賴，不僅在山難或救助方面皆可搭配使用，過去在司馬庫斯翻車事件時，就曾以此在第一時間順利將民眾救出。（圖／記者陳凱力翻攝）

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關鍵字：SKED捲式擔架,救援,登山

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