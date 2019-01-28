「我能不能贏柯文哲？」　朱立倫一句話曝心中最大恐懼

圖文／鏡週刊



藍營總統提名角力暗潮洶湧，現傳出挺吳派打算拉高黨員投票比例，要替吳敦義量身打造初選提名機制，從原先的3成黨員投票、7成民調規定，改為5比5，甚至更高；也傳出黨員投票改採2倍計算，等於「1票算2票」，如此一來，黨員投票及民調的占比，將變成4成6對5成4。

挺朱人馬對此感到憂慮，曾有人提醒朱立倫，不過朱立倫並未對初選機制表示太多意見，反而是對媒體公布2020總統大選民調結果，不管民進黨和國民黨由誰參選，支持度最高的都是台北市長柯文哲感到納悶。朱還私下詢問友人，他能不能贏柯文哲？顯見朱對大局的評估並未限縮在黨內提名或藍綠對決的框架，而是將關注的焦點移到柯文哲一旦參選，所可能形成的效應。

本刊調查，朱立倫行程多以北部地區為主，26日難得到台南和嘉義廟宇參拜，是宣布參選後少數的中南部行程。朱農曆年後將訪美展開學習之旅，參訪矽谷並與當地知名企業家及新創人士會面，幕僚也著手安排他與美智庫學者見面交流。

朱立倫卸任後曾在臉書直播透露，花很多時間在上課學習新知，了解新創產業，包括新媒體、AI（人工智能）科技、區塊鏈、比特幣、生物科技等專業知識。親朱人士說，朱立倫了解當前台灣面臨的問題，包括經濟、產業轉型等困境，希望透過拜會產業界人士，充實更多非政治領域的知識，為台灣找到出路。

該人士指出，民眾期待國民黨能有不一樣的作風，不再只是傳統的請客吃飯、綁樁，而是要能針對問題提出想法和作法，新北市長侯友宜和高雄市長韓國瑜都不同於傳統的國民黨政治人物，他們本身的能量遠大於國民黨，所以朱立倫會依照自己的節奏走出不一樣的路。



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