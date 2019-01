孫楊觸「反興奮劑規則」恐禁賽　中國泳協闢謠：報導不實

▲孫楊參加雅加達亞運。(圖/記者張克銘攝)

大陸中心/綜合報導

英國《星期日泰晤士報(The Sunday Times)》27日的報導指出,中國游泳名將孫楊在2018年9月因拒絕藥檢動粗,違反《國際泳聯反興奮劑規則》,可能面臨終身禁賽。對此,中國游泳協會隨即發表聲明,「其報導不符合事實」,「當時執行的興奮劑檢查是『無效的』」。孫楊律師也對《星期日泰晤士報》的母公司發出律師函,提出「3點要求」。

▲孫楊捲入「拒絕藥檢」風波。(圖/CFP)

報導指出,國際興奮劑檢查管理公司(IDTM)於2018年9月4日派人到孫楊浙江的家中突擊進行賽外藥檢,一名護士抽取血液樣本後提出尿液採樣要求,但遭拒絕,進而引發雙方衝突。混亂當中,孫楊要求保標用鐵鎚敲破血液樣本,並將相關文件撕毀。

根據《新華社》報導,北京市藍鵬律師事務所張起淮律師依法接受孫楊的委託,就《星期日泰晤士報》侵犯孫楊名譽權、隱私權一事,向其母公司「英國時報報業公司」發出律師函。當中指出,國際泳聯已於2019年1月3日對此事做出裁決,認定孫楊不存在違反《世界反興奮劑條例》的行為,且明確指出此次聽證會的內容絕對保密,《星期日泰晤士報》的失實報導已經構成對孫楊名譽權和隱私權的侵犯,給孫楊造成了重大精神損害。

有鑑於此,律師代表孫楊正式要求,第一,於接函當日,停止侵權,刪除旗下《星期日泰晤士報》所刊登的標題為《奧運冠軍孫楊對抗反興奮劑檢查人員》的報導;第二,於接函當日,斷開與FOX SCORES等其他媒體平台的鏈接;第三,於接函次日,在《星期日泰晤士報》上發佈公開致歉聲明,消除對孫楊造成的不良影響。

中國游泳協會聲明也指出,《星期日泰晤士報》的報導並不符合事實,因為國際泳聯在舉行的聽證會上依據「國際泳聯反興奮劑委員會(FINA DOPING PANEL)」認定,「運動員(孫楊)沒有違反FINA有關反興奮劑的規則。」聲明強調,委員會在決定中明確說明,當時執行的興奮劑檢查是「無效的」。

▲孫楊在雅加達亞運上舉出勝利的手勢。(圖/路透社)

中國游泳協會聲明全文:

中國游泳協會今天從有關媒體的報導中得知關於中國游泳運動員孫楊的報導,我們認為其報導是不符合事實的。孫楊在2018年9月接受國際泳聯(FINA)授權的興奮劑檢查樣本採集機構,國際興奮劑檢查管理公司(IDTM)的賽外檢查時,因IDTM的興奮劑檢查人員不能提供合法的興奮劑檢查官證件和護士執業證,違反了國際泳聯反興奮劑規則及相關國際標準,運動員認為本次檢查是非法和無效的,從而導致本次檢查無法完成。國際泳聯就此開展調查後,中國游泳協會本著嚴肅認真的態度,要求孫楊積極配合調查,客觀真實反應當時情況。目前,依據國際泳聯反興奮劑委員會(FINA DOPING PANEL)決定,認定運動員沒有違反FINA有關反興奮劑規則。

國際泳聯反興奮劑委員會關於這一案件做出的決定中明確說明:“IDTM在2018年9月4日執行的興奮劑檢查是無效的。(As a result, the sample collection session initiated by IDTM on September 4, 2018, is invalid and void.),孫楊先生沒有違反國際泳聯反興奮劑規則第2.3條或2.5條規定。(Mr. Sun Yang did not commit an anti-doping rule violation under FINA DC 2.3 or FINA DC 2.5.)。

中國游泳協會一貫堅持反興奮劑的堅定立場,對興奮劑問題持零容忍態度,協會也將繼續加強反興奮劑工作,嚴格遵守反興奮劑規定。