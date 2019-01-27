廈門成台灣水果「第一大買家」　2018對台貿易達1807億

▲從高雄港出發運往福建平潭的台灣椪柑。（圖／華岡集團提供）

大陸中心／綜合報導

台灣農產品一直以優質的形象深受對岸歡迎，其中，廈門在2018年成為連續11年進口水果最多的地區。據統計，廈門市2018年對台貿易達人民幣398億元（約新台幣1807億元），同比增長2.6%；且2018年到台灣共舉辦6個經貿專業展會，是大陸赴台舉辦展會最多的城市。

廈門市商務局26日透露，廈門對台經貿合作穩中有進，2018進口台灣水果連續11年位列大陸首位。此外，廈門全面放開快件承運船舶和停靠碼頭，打通多條海運快捷通道，實現兩岸快件專區互通，完成廈台海運快件9.1萬件，同比增長1.1倍；廈門到金門的「小三通」航線運送旅客174.5萬人次，同比增長8.1%。

廈門商務局負責人表示，2019年將拓展對台雙向投資，深化先進製造業和現代服務業對接合作，鼓勵支持台資企業轉型升級；鼓勵赴台舉辦專業經貿展會，擴大展會規模和影響力。統計數據顯示，2018廈門共赴台舉辦6個經貿專業展會，是大陸最多的城市。

▼台灣鳳梨是熱門水果之一。（圖／記者曾俊豪攝）

廈門商務局表示，預計實施「源頭管理、口岸驗放」的兩岸商品快速驗放模式，擴大台灣地區進口商品第三方檢測採信范圍，鞏固台灣商品輸大陸重要口岸地位；推動廈台物流通道建設和海運快件業務拓展，利用廈台海空聯運優勢開拓貨物出口新通道。

據統計，廈門新設台資企業（含轉第三地）794家、同比增長15.4%，合同台資14.3億美元、同比增長5.2%，實際使用台資5.4億美元。

廈門市商務局局長陳李升表示，將深化廈門與金門的區域合作，打造兩岸快件和跨境電商貨物集散轉運樞紐，投用五通客運碼頭三期，爭取設立五通碼頭進境免稅店。

▼首批高雄－平潭首航貨運20日上午抵達平潭港。（圖／華岡集團提供）

在20日從高雄港出發並抵達平潭的貨櫃中，共有55個標準貨櫃，總重大概約有500噸，總價值高達2200萬元台幣，海運時間大約9小時。其中，首批抵達平潭的高雄農產包括芭樂、鳳梨、蜜棗、香蕉、木瓜、荔枝、芒果、高麗菜等農作，而漁產品部分則有石斑魚、虱目魚、凍魷魚等。