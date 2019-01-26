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宋瑋莉點頭參選立委選舉　透明力量將從基隆注入國會

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▲▼宋瑋莉面對基層排山倒海勸進聲浪，終在王金平陪同下首肯參選。（圖／翻攝）

▲宋瑋莉面對基層排山倒海勸進聲浪，終在王金平陪同下首肯參選。（圖／翻攝）

政治中心／綜合報導

前基隆市議會議長宋瑋莉日前在前立法院長陪同下宣布參選2020年立委選舉，由於宋瑋莉在議長任內力推議事透明化，政績頗佳，被稱為「透明力量」，受到不分藍綠的民眾青睞，此次參選，等於為立委選舉投下一顆震撼彈。

▲▼宋瑋莉面對基層排山倒海勸進聲浪，終在王金平陪同下首肯參選。（圖／翻攝）

宋瑋莉戮力推行議會透明化，讓基隆市議會兩度獲評為全國議會議事透明度第一，同時也是「弊案絕緣體」，廉潔自處；而她在國民黨聲望最低靡時接下黨部主委一職，又在基隆市長黨內民調確認勝出後讓賢，不忮不求反而累積其政治聲望，屬於非典型的政治人物。

▲▼宋瑋莉面對基層排山倒海勸進聲浪，終在王金平陪同下首肯參選。（圖／翻攝）

據悉，宋瑋莉此次參選，主因在於地方基層對於大環境不佳有苦難言，大量聲浪勸進她進入立法院，盼能為基隆爭取建設，而宋瑋莉幾經思量終點頭，決定把基隆人的聲音帶進立法院，日前在王金平的陪同下宣布參選。

▲▼宋瑋莉面對基層排山倒海勸進聲浪，終在王金平陪同下首肯參選。（圖／翻攝）

消息人士指出，宋瑋莉曾說「我在基隆市議會將要邁入第17年，『政治』是眾人之事、『從政』是服務眾人，思考過後如果還有餘力，自問還可以做些什麼？我是兩個孩子的媽媽、5個孫子的阿嬤，若能為基隆更進一步、人民安居樂業，我要繼續堅持為基隆爭一口氣。」

▲▼宋瑋莉面對基層排山倒海勸進聲浪，終在王金平陪同下首肯參選。（圖／翻攝）

宋瑋莉受訪表示，基隆過去是台灣頂上的一顆明珠，但因為立法院生態、中央長期忽視地方發展，讓基隆不再光亮，期許自己將來在立院為基隆爭取的每一筆預算、每一項建設，像刻骨耐勞的台灣人一樣，不分藍綠、沒有顏色，都是為了持基隆這個家而用盡心力。

▲▼宋瑋莉面對基層排山倒海勸進聲浪，終在王金平陪同下首肯參選。（圖／翻攝）

宋瑋莉說，過去領導的基隆市議會，多次被公督盟評鑑為全國議會議事透明度第一，也希望這樣正向的基隆經驗，可以被帶入國會，打造全民立院。

就政策面而言，宋瑋莉首拋出基隆人最關注的醫療議題，強調醫療資源長期缺乏，大型醫院除了長庚以外，署立基隆醫院能提供的病房數顯已不足，十幾年來數不清已有多少民眾請託案件，只為了一席病床。這樣的問題不是基隆市政府單獨能解決的，要靠立委向中央極力爭取預算，才有機會改善基隆醫療問題。

此外，宋瑋莉認為，可以落實醫療分級轉診制度來解決病床數的問題，先做好基層診所醫療照護，再借助鄰近台北與新北市的大型醫療機構資源；基隆65歲以上的人口數已超過15%，若能以基隆為中心，打造智慧醫療與長照養護的試點，亦是可能目標；另外，可發展郵輪國際醫療服務，帶動醫療觀光與基隆的醫療資源投入。

▲▼宋瑋莉面對基層排山倒海勸進聲浪，終在王金平陪同下首肯參選。（圖／翻攝）

宋瑋莉直言，對比相鄰的台北與新北市，同樣是北北基生活共同圈，基隆人有首都素質，亦應該享有平等的醫療體系，這不該是遙不可及的夢...

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