桃園地院法官未迴避而審案　法官評鑑建議發命令促注意

▲法官未迴避而審案，法官評鑑委ㄎ員會決定送人審會處理。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園地院法官毛松廷受理某再審案件時，因先前曾經參與本案審理，當事人就聲請法官迴避。但毛法官不理會，逕自做出裁定，當事人聲請的迴避案件，歷經1年半也沒做出裁定。法官評鑑委員會審理後，認為毛法官的行為「嚴重違反辦案程序規定或職務規定，情節重大」，送司法院人審會審議，並建議人審會發命令促其注意。

根據法官評鑑委員會發出的資料，毛松廷法官在2016年間，受理一起再審與訴訟救助案件，由於毛法官曾經參與本案前審的審理過程，當事人依照訴訟法相關規定，聲請法官迴避。而依照規定，受理的法官應將聲請迴避案件分案，交由合議庭評議，做出是否迴避的裁定。

但毛法官不理會，不但沒將迴避案件分案，也沒迴避審理，就直接作出裁定；另外當事人聲請迴避的案件，經過1年半也沒做出裁定。當事人告知桃園律師公會後，律師公會去年初決定將毛法官送請法官評鑑，法官評鑑委員會在25日做出決議。

法官評鑑委員會認為，毛法官的行為已構成《法官法》中「嚴重違反辦案程序規定或職務規定，情節重大」之應付個案評鑑事由，請求成立。但審酌毛法官任職以來並無受懲戒紀錄，還在公餘之暇積極參與司法相關公益事務。另外考量毛法官在本案中違規的情狀，經過此次教訓後，應足生相當程度警惕。因此委員會認為，毛法官沒必要懲戒，最後決議將他送司法院人審會審議，並建議人審會發命令促其注意。

