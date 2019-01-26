市政民調問政黨傾向　柯文哲挨批「用公帑拚選舉」

▲柯文哲。（圖／記者范綱儀攝）



政治中心／綜合報導

台北市研考會近日公布市長柯文哲就職四年民調，其中「政黨傾向」一題卻遭台北市議員王鴻薇批評根本是公器私用。想探民眾口實，「濫用公帑，為自己的選舉鋪路」。

柯文哲人氣旺，日前更鬆口考慮組黨，是否將角逐2020總統大位備受關注。根據最新的北市市政民調，民眾對柯文哲施政整體滿意度為58.6％，不滿意度達32％，較去年增加5個百分點。

不過，原為了解市民對市政的需求以及各項公共服務的滿意度所做的市政民調，卻詢問市民的政治傾向，引來王鴻薇砲轟濫用公帑，質疑柯文哲是為選舉鋪路，「簡直任意妄為到了極點」。

王鴻薇指出，柯文哲參選2020的傳言甚囂塵上，現在不但不避瓜田李下之嫌，還大方的使用市政資源來詢問市民有關政黨傾向的問題，「反正柯文哲花錢花得那麼慷慨，下次就直接一點，詢問台北市民2020要投給誰，把民調做好做滿算了。」

對此，台北市政府發言人劉奕霆強調，北市府絕無浪費公帑之情事，市政民調之調查項目皆是歷屆市長以來便存在的，民眾的政黨傾向等受訪者的基本資料調查更從前市長馬英九開始便進行調查，不知外界為何在此時抨擊此事，難道是要連過去的市府也一併批評嗎？