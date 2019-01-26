唐鳳驚傳家暴！咬傷交往10年伴侶挨告

▲唐鳳 。（資料照／記者張一中攝）

政治中心／綜合報導

甫獲選「百大全球思想家」的行政院政委唐鳳驚傳家暴！她被爆出涉嫌咬打交往10逾年的女友，女友於去年底提告傷害。唐鳳對此表示不回應。

根據《中國時報》報導，去年5月，唐鳳女友疑似想看她的手機，引起爭執，唐鳳動手將她揮開，於是雙方先是爆發口角衝突，最後演變成拉扯、推擠，唐鳳在爭執中咬了女友一口，還推她一把，造成對方腳部受傷，對方也到醫院驗傷。不過唐的女友拖了半年，到了去年底才提告，似乎試圖讓彼此溝通化解，不過最後仍無改善。

唐鳳曾在專訪談到交往超過10年的另一半，唐鳳稱非常了解彼此，大讚另一半「有命運交織的感覺」，兩人還一起養了2隻貓7隻狗。當時唐鳳還表示，她和另一半比較少吵架。

兩人疑似已經分手，唐的女友去年7月在臉書表示，「我未婚，目前也不想結婚。如果有人莫名其妙宣稱是我的另一半，或宣稱曾與我簽署與婚姻內容相關的契約或協議書，或使旁人誤以為該人有資格干涉我的決定、職業甚至隱私，皆與事實不符。」

今年一月，唐的女友再度發文，疑似不滿唐鳳探查她的訊息，「按唐鳳政委與我於2011年經由台北地院認可的人士所公證的房屋使用契約中載明，唐政委不可干涉我的人際關係。任何人未經我同意，不得蒐集我的個資轉告唐政委。先前曾經將與我的聯繫、信件內容以人為方式外流、轉達的人士，請主動向我說明，感謝。以其他方式蒐集個資的情況，仍待處理。」

蔡英文日前在臉書肯定唐鳳，美國期刊 Foreign Policy剛公布「2019年度百大全球思想家」，唐鳳也名列其中，更被介紹為「全球唯一的跨性別內閣閣員」，「唐鳳的入選，代表台灣的社會發展和民主創新，都受到高度肯定。恭喜唐鳳！」