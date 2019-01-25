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「幽靈麵包車」深夜出沒　不賣麵包裝載非法移工

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▲警方在在宜花交界的大濁水溪橋南端設下路檢，俟鎖定的麵包車自宜蘭進入，守候已久的警力立即吹哨攔停，車上男子紛紛奪門逃出，被員警一一按壓在地上。（圖／新城分局提供，下同）

警方在在宜花交界的大濁水溪橋南端設下路檢，俟鎖定的麵包車自宜蘭進入，守候已久的警力立即吹哨攔停，車上男子紛紛奪門逃出，被員警一一按壓在地上。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

6名來自越南的移工，近期每天深夜都會搭乘麵包車，遠自自台北、宜蘭跨境到花蓮非法打工，花蓮警方獲報後與宜蘭縣警局攜手，23日晚間在在宜花交界的大濁水溪橋南端設下天羅地網，將6人逮捕歸案，其中非法打工最長者已逾5年。訊後移送移民署專勤隊收容。

新城警分局指出，和平派出所根據情資得知，每天晚上接近凌晨時分，總有一部麵包車自宜蘭南澳鄉漢本地區某隧道工地進入花蓮，車上載著數名皮膚黝黑的工人，行跡鬼祟，疑似非法外勞。

▲警方在在宜花交界的大濁水溪橋南端設下路檢，俟鎖定的麵包車自宜蘭進入，守候已久的警力立即吹哨攔停，車上男子紛紛奪門逃出，被員警一一按壓在地上。（圖／新城分局提供，下同）

和平派出所所長王祝光遂決定來個甕中抓鱉，但考量和平派出所警力薄弱，遂協請長年合作、默契無間的澳花派出所所長胡傳明支援警力，2個派出所集結優勢警力，在宜花交界的大濁水溪橋南端設下夜間路檢崗，請君入甕。

23日晚間23時30分，警方鎖定的麵包車自宜蘭進入花蓮北端，守候已久的2所組合警力立即吹哨攔停，車上男子一見警方上前盤查，一陣南洋腔調頓時從紛亂晃動的車廂中傳出，果不其然，車上男子紛紛奪門逃出，但早被團團圍住的員警一一按壓在地上，乖乖就擒，共帶回6人扣回派出所訊問。

▲警方在在宜花交界的大濁水溪橋南端設下路檢，俟鎖定的麵包車自宜蘭進入，守候已久的警力立即吹哨攔停，車上男子紛紛奪門逃出，被員警一一按壓在地上。（圖／新城分局提供，下同）

新城警方表示，6名男子均為逃逸之越南外勞，因嫌工資太少而密謀逃逸，其中有超過5年在台非法打工。

新城警方表示，6名男子均為逃逸之越南外勞，每人都是向勞動部申請來台工作許可，但都因嫌工資太少而密謀逃逸，其中逾期居留最久者居然長達1856天，超過5年在台非法打工，另人咋舌，全案訊後移送移民署專勤隊收容。

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