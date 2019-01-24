臉書改版剔除潛水成員　官方回應：不會被踢出社團

科技中心／綜合報導

近期有多個臉書社團隊成員發起「簽到」，呼籲成員留言回覆或按讚，否則Facebook會自動刪除潛水成員，但臉書也跳出來對此說明「不會被踢出社團」。

擁有71萬社團成員的不公開社團●【爆廢公社】●於22日發出公告，要求社團成員「簽起來」，表示「沒互動會直接進入零的領域方便讓管理員踢除」，引發社團成員紛紛留言簽到，目前已累積近11萬則留言。

▲ 不公開社團已累計11萬簽到留言。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

然而，根據香港科技媒體《unwire.hk》報導，實際的情況是 Facebook 把被邀請、但沒有真正到訪過群組的成員，轉到「已邀請」名單分類當中，此次的新政策是Facebook不會再將這部份的人數，計算入群組總人數中，進而造成「群組的總人數」下降，也才會造成「踢人出社團」的誤解。

Facebook 近期確實進行了一連串新規則，是為「確保用戶加入與自身相關且富有意義的群組」，把一些已加入群組，但從未造訪群組的用戶移到群組成員名單的「已邀請」部份，因為這部份不計算入社團總成員人數裡面，對於群組的管理員可能是當務之急，但作為一般用戶，只要再按一次「加入群組」就能回復原狀。

另外，根據網友實證，對於用戶來說，在變成了「已邀請」狀態之下，仍然能夠閱覽不公開或者是私密社團的貼文，但不能瀏覽群組成員名單，此時用戶只要重新「加入群組」，便能恢復成為群組成員。

而也有社團管理員為因此事向香港Facebook官方詢問，Facebook對此的詳細回覆如下：

「我們希望確保當人們加入Facebook群組時，他們正在加入一個對他們而言相關且有意義的社群。 現在，當有人被管理員或成員邀請並批准時，他們將能夠先預覽該組，並可選擇接受或拒絕邀請。 除非他們接受邀請，否則他們將不會被視為該組的成員。」