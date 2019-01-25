物以類聚！　山老鼠家族「一條龍」13人　專盜紅檜肖楠

▲山老鼠家族中13名成員清一色都是親戚，從砍伐、搬運、銷贓及加工，再由下游山老鼠收購，可說是一條龍專業經營。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名49歲鄭男，平日以盜伐林木維生，伐木足跡遍布新竹縣尖石鄉、桃園市中壢區及平鎮區、宜蘭縣羅東鎮等北台灣多處山林，上梁不正下樑歪，他不止自己當山老鼠，連妻兒及叔姪等家族13人都成為山老鼠，整個家族儼然將盜伐林木當成「家族事業」，警方掌握情資多時，24日凌晨兵分13路將13名嫌犯拘提到案，並查扣檜木及肖楠樹瘤珍貴林木一批、鏈鋸、背架、改造手槍一把等證物，訊後依全案依違反組織條例、森林法、竊盜及贓物等罪嫌送辦。



警方表示，13名山老鼠家族成員流竄於山區，由於山老鼠們長期「深耕」山林，因此對山區地形非常熟識，躲避警方查緝可說是駕輕就熟，因此大幅度增加警方查緝困難度，警方終於掌握13名嫌犯盜伐林木及銷贓等證據，令警方訝異的是，這13名成員竟全都是親戚，鄭姓主嫌更帶著妻子及兩個兒子一起盜伐珍貴林木，包括紅檜、肖楠、牛樟等全都慘遭毒手。

警方調查，該山老鼠家族中以鄭男為集團首腦，13名成員清一色全都是親戚，可說是「肥水不落外人田」，家族成員非常專業的分工，將原鄉地區木頭之砍伐、搬運、銷贓及加工，再由下游山老鼠收購，將珍貴林木加工製成工藝品，整個銷贓方式可為專業的「一條龍」。



新竹縣政府警察局橫山分局、保七總隊第五大隊新竹分隊、刑事警察局偵九隊、台中市政府警察局第五分局、桃園市政府警察局平鎮分局、南投縣政府警察局仁愛分局，經過長時間追查、掌握情資，終於在24日凌晨4時許，由新竹地檢署檢察官蘇恒毅指揮，並會同林務局等單位，兵分13路同步在新竹縣尖石鄉、桃園市中壢區及平鎮區、宜蘭縣羅東鎮等多處執行搜索、拘提，先後查扣檜木及梢楠樹瘤珍貴林木一批、鏈鋸、背架、改造手槍一把等證物。





全案依組織條例、森林法、竊盜及贓物等罪嫌將犯嫌移送新竹地方法院檢察署偵辦，並建請檢察官聲押犯嫌。