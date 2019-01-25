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影／LINE「小綠機」登台了　刷LINE Pay mini付款再享3%回饋

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記者姚惠茹／台北報導

LINE pay今天（25日）發表2019年發展重點，一口氣在台灣發表「LINE Pay mini行動支付收款機」（簡稱UE Pay mii）、「合作通路」全新改版、「我的優惠券」、「LINE Pay會員點數回饋平台」4項新服務，其中「小綠機」登台成為最大亮點，只要刷LINE Pay mini付款額外再享3%回饋活動。

▲LINE「小綠機」登台了　刷LINE Pay mini付款享3%回饋。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE「小綠機」登台了。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE pay從2015年至今，已累計超過500萬用戶，全台超過11萬個支付據點，其中「LINE Pay一卡通帳戶」更是成長迅速，上線才4個月用戶數已突破百萬，躍居成為台灣使用者人數最多的電子支付工具。

LINE Pay台灣董事長丁雄注表示，LINE Pay團隊今年將以「Do More with LINE Pay」為出發點，致力滿足商戶及用戶端的需求，過去LINE Pay以開拓多元支付方式與LINE Points回饋等誘因吸引消費者使用，今年LINE Pay的發展重點將是為各式商戶提供更多支援為主，以LINE Pay mini搭配輔銷機制帶動商戶與用戶間會員經濟的雙向正循環。

▲LINE「小綠機」登台了　刷LINE Pay mini付款享3%回饋。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE Pay mini也被稱為「小綠機」，這台行動支付收款機除了整合不同的支付方式，附帶許多加值服務，給商戶一個現成可用的行銷平台，協助商戶以活潑有趣的行銷活動促進顧客忠誠度，活絡會員經濟，並宣布即日起至今年8月31日止，商戶成功申辦LINE Pay mini即可享早鳥優惠前6個月免月租費。

LINE Pay台灣營運團隊負責人吳孟芝表示，今年引進LINE Pay mini是為了深化LINE Pay在台灣行動支付生態圈的連結，拉近商戶與用戶距離的關鍵一步，並宣布LINE Pay從即日起到2020年2月29日止，推出只要刷LINE Pay mini行動支付收款機就享有3%回饋的活動。

▲LINE「小綠機」登台了　刷LINE Pay mini付款享3%回饋。（圖／記者姚惠茹攝）
 
LINE Pay mini行動支付收款機有三大特色，其一就是店家無須串接POS系統，只要打開就可以使用，其二是機台體積輕巧，不須插線，不限在櫃台結帳就好像一台「行動收款機」，其三LINE Pay mini以用戶掃描QR code支付，支援「LINE Pay綁定信用卡」、「LINE Pay 一卡通帳戶」、「LINE Points點數」，以及「iPASS一卡通票卡」共4種付款方式，此外，只要將手機靠近機台就能用NFC感應並開啟支付流程。

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關鍵字：LINE,LINE Pay,LINE Pay mini,一卡通

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