超狂翻鍋奇景「海嘯炒飯」！　貴桑桑真相曝光...網驚：日本無極限

▲炒飯海嘯 。（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

食神回來了！有網友日前轉貼一名男子的「翻鍋奇景」，只見鐵鍋中出現了「海嘯炒飯」，畫面看起來十分驚人，還有鄉民開玩笑說「想在上面衝浪」。事後有網友點出這鍋炒飯的真相，事實曝光後更是讓大家驚呆了。

「這炒飯是+了水晶膠加雙氧水嗎...？」一位網友在臉書「爆笑公社」中貼出一張「海嘯炒飯」的照片，只見男子一手拿著小鍋鏟，另一手扶著大炒鍋，裡頭的炒飯不但粒粒分明，「翻鍋」時也呈現出「海浪」的模樣，誇張程度讓網友嘖嘖稱奇，至今吸引了1.2萬人按讚。

貼文一出引起鄉民討論，有人表示「下一秒，飯應該都在地上了」、「傳說中的海嘯炒飯？」、「小當家回來了」、「這真的是飯浪了」、「要翻成這樣臂力要超強」。不過也有網友認為這張照片是P出來的，「是PS」、「太假，炒鍋誰敢直接握鐵柄啊」、「這個角度、這個份量，他手不斷嗎」、「被按暫停了」、「這個之前在微型展有看過類似的」。

事實上，這張圖其實是日本搞笑YouTuber「水溜りボンド」的作品，「海嘯炒飯」是他花了43萬2千日圓（約台幣12萬元）買的食物模型，目的是為了惡整朋友。這支影片至今已有560多萬次的點閱，片中也可見他真的有順利整到朋友，爆笑反應成功吸引網友注目。

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