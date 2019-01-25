「北韓飛彈來了！」保全系統警報狂響　地方媽媽嚇傻才知遭駭客入侵

▲美國多戶人家都使用Nest保全監視系統。（圖／翻攝自YouTube／Nest）



國際中心／綜合報導

美國加州有戶人家的保全系統日前突然響鈴大作，不斷廣播「北韓已朝美國發射3枚飛彈！」隨後又稱美國已經反擊，要居民立刻找安全地方避難。後來這戶人家緊急打電話給警方和保全公司確認，才得知原來是系統遭到駭客入侵。

據加州《聖荷西信使報》報導，住在舊金山東灣的居民黎昂斯（Laura Lyons）表示，當時她正在廚房準備下午茶，Nest家用監視器卻發出緊急廣播警報，內容詳細描述「3枚北韓的洲際彈道導彈正飛往洛杉磯、芝加哥及俄亥俄州」，且美國軍方已準備好要反擊，受影響的地區居民有3小時可以儘速疏散。

警報就這樣持續響了5分鐘，但客廳的電視卻在持續播著足球賽，這讓莉昂絲和丈夫相當懷疑，因為如果國家真的遭受攻擊，電視怎麼可能還會繼續播報球賽。

“5 minutes of sheer terror”: Hackers infiltrate East Bay family’s Nest surveillance camera, send warning of incoming North Korea missile attack - The Mercury News https://t.co/kd0QCg1uv9 pic.twitter.com/4zTqfDoaed — Felix Abt (@BooksByFelixAbt) 2019年1月22日

莉昂絲報警後才知道這竟然是場惡作劇，有駭客從第三方數據破解了他們家保全系統的密碼，才引發這次鬧劇，她事後關閉了監視器的廣播和麥克風功能，並更改了密碼與添加雙重驗證。

Nest公司表示，最近有越來越多駭客入侵用戶的智慧型產品，包括監視器、喇叭、麥克風等等，從遠端操控這些電子產品，因此公司現在正積極推動更嚴密的安全系統。休士頓另一對夫婦家中的嬰兒房監視器在去年12月也遭駭客攻擊，當時駭客透過監視系統的麥克風大喊要綁架他們孩子，讓夫婦兩人嚇到衝進嬰兒房查看。

威廉瑪麗學院（College of William & Mary）電腦科學助理教授納德卡尼（Adwait Nadkarni）表示，Nest系統已經算是非常安全的產品，用戶可以定期更換密碼來防範駭客，也能使用「密碼管理員」的程式為每項居家智慧型電器設置不同密碼。