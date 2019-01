「北韓飛彈來了！」保全系統警報狂響　地方媽媽嚇傻才知遭駭客入侵

▲美國多戶人家都使用Nest保全監視系統。(圖/翻攝自YouTube/Nest)



國際中心/綜合報導

美國加州有戶人家的保全系統日前突然響鈴大作,不斷廣播「北韓已朝美國發射3枚飛彈!」隨後又稱美國已經反擊,要居民立刻找安全地方避難。後來這戶人家緊急打電話給警方和保全公司確認,才得知原來是系統遭到駭客入侵。

據加州《聖荷西信使報》報導,住在舊金山東灣的居民黎昂斯(Laura Lyons)表示,當時她正在廚房準備下午茶,Nest家用監視器卻發出緊急廣播警報,內容詳細描述「3枚北韓的洲際彈道導彈正飛往洛杉磯、芝加哥及俄亥俄州」,且美國軍方已準備好要反擊,受影響的地區居民有3小時可以儘速疏散。

警報就這樣持續響了5分鐘,但客廳的電視卻在持續播著足球賽,這讓莉昂絲和丈夫相當懷疑,因為如果國家真的遭受攻擊,電視怎麼可能還會繼續播報球賽。

“5 minutes of sheer terror”: Hackers infiltrate East Bay family’s Nest surveillance camera, send warning of incoming North Korea missile attack - The Mercury News https://t.co/kd0QCg1uv9 pic.twitter.com/4zTqfDoaed