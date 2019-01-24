公務人員25日領年終　中央提撥1052億元過好年

▲公務員25日年終獎金入帳。（示意圖／資料照）

政治中心／綜合報導

行政院主計總處主計長朱澤民日前在行政院會表示，中央提撥地方1052億元，供年關調度，預計在春節前10天入袋。稍早人事行政總處發言人蘇俊榮已證實，地方公務員的年終獎金25日就會入帳。

蘇俊榮24日晚間指出，公務員明就能拿到年終獎金，但部分縣市要看銀行端的作業，可能會稍晚入帳，原則上是25日就會發放。

行政院17日召開院會，面對年關將至，朱澤民表示，主計處已編列690億給地方政府，再加上統籌分配稅款，共有1052億元。