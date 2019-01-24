三星Galaxy A8s全螢幕雙色登台　建議售價14,990元

▲三星Galaxy A8s 2月1日正式登台。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

全球首款全螢幕「打洞」手機三星Galaxy A8s將於2月1日在台上市，屆時消費者將有漸層黑與漸層藍雙色可選購，單機建議售價為14,990元；三星指出，Galaxy A8s於2月1日起，將在全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、台灣大哥大，以及各大經銷通路上市。

值得注意的是，Galaxy A8s是為全球首款「O極限全螢幕」手機，沒有多餘的瀏海，僅在螢幕左上角打一個小小的洞，以19:5:9的O型極窄邊框設計，提供給消費者更近全螢幕的設計。Galaxy A8s螢幕為6.4吋，配備杜比環繞音效，以提供更棒的追劇、手遊體驗。且Galaxy A8s機身相當輕薄僅有7.4mm，配上漸層玻璃背蓋，可為用戶帶來更加舒適無負擔的使用體驗。

▼Galaxy A8s螢幕沒有多餘的瀏海，僅在螢幕左上角打一個小小的洞。（圖／記者邱倢芯攝）

在鏡頭方面，Galaxy A8s前鏡頭為2,400萬畫素及F2.0大光圈，搭配了專業打光與智慧美顏，因此即使在昏暗的場域自拍，依然可拍出清晰美照；而後鏡頭擁有2倍光學變焦鏡頭，讓使用者在遠處也能捕捉細節，另外Galaxy A8s還搭載了景深鏡頭，用戶可透過景深即時預覽，並依照個人喜好調整背景虛化程度。

近年來，消費者的隱私意識抬頭，對於行動裝置的資料安全性也相當重視；Galaxy A8s亦搭載了三星獨有的安全資料夾及雙重帳號，讓使用者可享有高規格的隱私，保護自身機密；且同時擁有指紋、臉部辨識功能，以打造出安全又便捷的解鎖方式。

▼Galaxy A8s後製鏡頭為雙鏡頭，並同時配有指紋、臉部辨識功能。（圖／記者邱倢芯攝）