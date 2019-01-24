　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星Galaxy A8s全螢幕雙色登台　建議售價14,990元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼三星Galaxy A8s。（圖／記者邱倢芯攝）

▲三星Galaxy A8s 2月1日正式登台。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

全球首款全螢幕「打洞」手機三星Galaxy A8s將於2月1日在台上市，屆時消費者將有漸層黑與漸層藍雙色可選購，單機建議售價為14,990元；三星指出，Galaxy A8s於2月1日起，將在全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、台灣大哥大，以及各大經銷通路上市。

值得注意的是，Galaxy A8s是為全球首款「O極限全螢幕」手機，沒有多餘的瀏海，僅在螢幕左上角打一個小小的洞，以19:5:9的O型極窄邊框設計，提供給消費者更近全螢幕的設計。Galaxy A8s螢幕為6.4吋，配備杜比環繞音效，以提供更棒的追劇、手遊體驗。且Galaxy A8s機身相當輕薄僅有7.4mm，配上漸層玻璃背蓋，可為用戶帶來更加舒適無負擔的使用體驗。

▼Galaxy A8s螢幕沒有多餘的瀏海，僅在螢幕左上角打一個小小的洞。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼三星Galaxy A8s。（圖／記者邱倢芯攝）

在鏡頭方面，Galaxy A8s前鏡頭為2,400萬畫素及F2.0大光圈，搭配了專業打光與智慧美顏，因此即使在昏暗的場域自拍，依然可拍出清晰美照；而後鏡頭擁有2倍光學變焦鏡頭，讓使用者在遠處也能捕捉細節，另外Galaxy A8s還搭載了景深鏡頭，用戶可透過景深即時預覽，並依照個人喜好調整背景虛化程度。

近年來，消費者的隱私意識抬頭，對於行動裝置的資料安全性也相當重視；Galaxy A8s亦搭載了三星獨有的安全資料夾及雙重帳號，讓使用者可享有高規格的隱私，保護自身機密；且同時擁有指紋、臉部辨識功能，以打造出安全又便捷的解鎖方式。

▼Galaxy A8s後製鏡頭為雙鏡頭，並同時配有指紋、臉部辨識功能。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼三星Galaxy A8s。（圖／記者邱倢芯攝）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
影片曝光！飼主放比特犬咬浪浪　路人拿掃把打救不回
快訊／高雄預拌車衝民宅　車頭撞入瞬間爆炸噴火球2人傷
尾牙槓龜..10辣妹露球送「極樂安慰獎」　老闆：幫你們改運
劉以豪怒了！住家被公開飆34字護家人：那是我家

關鍵字：Galaxy A8s,三星,O極限全螢幕

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

挑戰300億電視市場　OVO電視盒不用錢

三星Galaxy A8s全螢幕雙色登台　建議售價14,990元

以後不能偷看Line了！　新iPhone為降低成本取消3D Touch　

LINE訊息能加粗變斜體！網友實測結果卻超糗

宏碁校園電競種子計畫　今年3月開放新年度報名

搶春節商機　myVideo、friDay影音各推「吸眼球」方案

搶攻新春換機潮　華碩買筆電抽10萬、機票、蓋兒加朵簽名筆電

新春購機衝一波　Nokia 8.1絳月紅限量登台

追劇不孤單！Netflix推出Instagram限時動態分享功能

進軍遊戲界？蘋果擴大iPod touch商標覆蓋範圍　新增「掌機」類

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

王子異晚會上見火棍掉出　超淡定直接拿AJ鞋滅火！

挑戰300億電視市場　OVO電視盒不用錢

三星Galaxy A8s全螢幕雙色登台　建議售價14,990元

以後不能偷看Line了！　新iPhone為降低成本取消3D Touch　

LINE訊息能加粗變斜體！網友實測結果卻超糗

宏碁校園電競種子計畫　今年3月開放新年度報名

搶春節商機　myVideo、friDay影音各推「吸眼球」方案

搶攻新春換機潮　華碩買筆電抽10萬、機票、蓋兒加朵簽名筆電

新春購機衝一波　Nokia 8.1絳月紅限量登台

追劇不孤單！Netflix推出Instagram限時動態分享功能

進軍遊戲界？蘋果擴大iPod touch商標覆蓋範圍　新增「掌機」類

春節花東實名制車票還有剩　1/26起開放一般民眾訂購

1天開9罰單！板橋車站自動執法上路　小黃搶客、夜間停車占大宗

挑戰300億電視市場　OVO電視盒不用錢

過好年！經濟部宣布2月油氣價全凍漲

評／國民黨內的真女人

BMW大改款2系列「放棄後驅」？偽裝車底盤照讓車迷哭了

越南人來台假觀光真打工　彰化襪子包裝廠再查獲4人

「鐵道星巴克」開幕搶先體驗！新豐舊車站喝咖啡看火車

尾牙表演被10醉男壓倒！　「一直撞我…」辣妹舞者送醫崩潰痛哭

刀刀見骨！公務員裝病早退　持20cm菜刀「斬首」心儀女

爸爸拍照忘孩子！女嬰哭哭臉　緊抓欄杆　「還原不可能任務」

3C家電熱門新聞

新iPhone砍3D Touc..

iPhone SE限時回歸大降..

LINE訊息能加粗變斜體！網友..

MacBook Pro螢幕現「..

新一代iPod touch曝光..

iOS 12.1.3更新釋出

iPhone舊換新直營店最划算

一張表告訴你2019新iPho..

10項指標檢視你的Androi..

宏碁校園電競種子計畫　今年3月..

Nokia 8.1絳月紅限量登..

三星Galaxy S10售價曝..

三星Galaxy A8s全螢幕..

進軍遊戲界？蘋果iPod to..

更多熱門

相關新聞

三星Galaxy S10售價曝光！頂規機款逼近6萬創新高

外國科技媒體TuttoAndroid稍早前獨家揭露了三星Galaxy S10系列在歐洲的定價。其中最高規格的1TB容量Galaxy S10+，售價為1599歐元（約新台幣56100元），不過仍比蘋果iPhone XS Max便宜，512GB的XS Max在義大利售價為1689歐元（約新台幣6萬元）。

記憶體冷！南亞科今年資本支出腰斬

三星：2019在台營業額力拼10%成長

三星大中華區首家旗艦體驗店開幕

經典機款Motorola RAZR傳捲土重來

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

女植物人產子案　兇手抓到了！

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

劉以豪住家被公開怒了　飆34字護家人

即／台中深夜驚傳連環撞！3死3傷

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

浪柴被狗追求救　他直接載走神救

楊秋興要韓假扣押陳菊財產！韓國瑜回應了

肯亞恐攻　SAS特戰教官衝現場曝光

即／市長降臨　韓國瑜突襲新堀江

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面