新零售型態進駐台灣市場　三星：2019在台營業額力拼10%成長

▲隨著新零售型態進駐台灣市場，台灣三星有信心今年營業額可以逆勢突破。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

三星旗艦體驗店今（18）日於微風南山盛大開幕，是為大中華地區的第一家旗艦體驗店，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙指出，隨著今年新零售型態的經營、更豐富的產品線，在合作夥伴通力協助下，相信可持續維持台灣Android手機市場領先地位，今年手機市場營業額期待可達10%成長。

陳啟蒙表示，雖然外界都認為，台灣今年通訊總體市場表現有5%～7%下滑，但是三星仍抱持樂觀態度，並希望今年可以持平；不過，台灣三星自己給自己訂的目標則是希望今年至少有10%以上的成長，而這些成長動能，則是寄望隨著微風南山新店開幕、既有店面的更新店格所帶動，再加上上半年會有更豐富的產品線（S10發表）等；在各個面向上，讓台灣三星都有信心可以逆勢突破。

據了解，目前全台灣共有60家三星智慧館及體驗館，體驗館為最新店格。目標今年度完成全台15家50坪以上門市、預計兩年內將所有店格改裝完成，中南部旗艦型拓點會再視整體台灣市場及區域商圈變化做評估。

而在產品銷售方面，陳啟蒙指出，過往手機銷售產品組合，約20%為18,000元以上旗艦機種、20%為9,000~18,000元的中階機種、60%為9,000元以下入門機種。今年度隨著零售型態改變，目標變為30%旗艦機種，30%為9,000~18,000元，剩下40%則為9,000以下機種。