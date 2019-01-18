三星大中華區首家旗艦體驗店開幕　服務、體驗、銷售通通有

▲三星微風南山旗艦體驗館1/18正式開幕。（圖／三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

三星大中華區首家旗艦體驗館今（18）日於微風南山盛大開幕，且此一體驗店主打服務、體驗、銷售一次擁有，以提升消費者的顧客體驗。值得注意的是，此次三星插旗微風南山，並以大中華區首間旗艦店格進駐，顯示出三星高度重視台灣市場，此次開幕活動三星電子大中華區總裁權桂賢、全球品牌門市營運部門副總裁Simon Orchover更親臨剪綵。

▼消費者在三星微風南山體驗店中，可以一次體驗三星所有系列的手機產品。（圖／記者邱倢芯攝）

台灣三星電子總經理李大成表示，三星品牌店2019年的願景就是要為更多消費者提供更精緻的消費體驗，微風南山旗艦體驗館正是實現此願景的第一步。該公司致力打造一個Pioneer Playground－時尚新地標，讓樂於享受生活的人們在這裡，能透過音樂、影像、娛樂等多元形式，感受科技帶來的美好，無論何時 With Galaxy 總有新玩意！未來也希望成為全台品牌店的領頭羊，讓全台各地的消費者皆享有旗艦級的體驗和服務。

▼三星微風南山旗艦體驗館主打客戶體驗，消費者可以來這裡愜意地體驗產品。（圖／記者邱倢芯攝）

而在體驗店的設計方面，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙指出，三星微風南山體驗店有20%是提供品牌服務以照顧消費者，而有40%提供消費者商品體驗，利用一站式的體驗，帶給顧客不一樣的情境感受；另外的40%才是以銷售為目的。

▲台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙。（圖／記者邱倢芯攝）

據了解，三星微風南山體驗店是採用全新的店格，占地約153坪，且位在微風南山一樓精品大道，為該樓層最大櫃位；且是由三星總部設計師直接支援、設計。

店內以木質結合深色的摩登都會感為主要設計風格，敞亮的大片落地窗與明確的主題性區隔，融合設計感十足的Lifestyle時尚品味，不僅為消費者帶來舒適且便利的購物場域，更能輕鬆自在的體驗產品。

陳啟蒙表示，此一體驗店產品目前是以移動裝置為主，舉凡手機、平板、配件，以及手錶等都是主要的商品；至於三星的其他產品線商品，則是在未來端視消費者需求後，再考慮是否引進體驗店中。

▲▼三星微風南山旗艦體驗店目前是以移動裝置為主，舉凡手機、平板、配件，以及手錶等都是主要的體驗商品。（圖／記者邱倢芯攝）

事實上，三星微風南山體驗店已試營運一週，陳啟蒙認為，試營運期間無論是來客數、銷售等都相當符合預期，再配合上微風南山開幕效應，以及即將到來的農曆春節檔期，因此第一季的集客力絕對充足，有信心在半個月內超過三十萬來店人次。