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經典Motorola RAZR傳捲土重來　知情人士：售價落在1500美元

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▲摩托羅拉。（圖／達志影像／美聯社）

▲Motorola。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

你用過經典折疊手機 Motorola RAZR 嗎？外媒報導指出，這個極具代表性的手機系列，可能會在今年2月升級成智慧型手機並重返美國市場，價錢估計是落在1500美元

據《華爾街日報》報導，消息人士指出，於2014年從Google手中收購Motorola手機業務的聯想集團（ Lenovo）正與美國電信商Verizon洽談合作，計畫要在今年2月推出全新的Motorola RAZR設備，但相關設備目前仍在測試階段，正式的發表時間仍尚未定案。

報導指出，Motorola在2004年首次發表了Razr系列，由Razr V3翻蓋手機打頭陣，隨後成為該品牌的代表系列，甚至請來英國足球金童貝克漢當作該款手機代言人，最終Motorola Razr V3在全球銷售超過1.3億台。但2007年，蘋果推出第一款iPhone，顛覆了Motorola、BlackBerry、Nokia等手機製造商，也讓這些公司的業務出現困難，紛紛出售自己的手機製造業務。

這次預計推出的全新Motorola RAZR設備，據了解仍會採用經典的翻蓋式設計，並搭配可觸控的螢幕，報導指出，聯想集團想要製造至少20萬的新RAZR設備，售價估計會落在1500美元。而南韓三星電子也傳出將在今年推出類似的機款。

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關鍵字：智慧型手機,翻蓋手機,按鍵手機,Motorola,RAZR,聯想,Lenovo,Verizon,三星

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