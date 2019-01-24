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FedEx獲選「前十大全球最受尊崇公司」　連續19年都上榜！

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▲FedEx在進博會上。（圖／達志影像／美聯社）

▲FedEx聯邦快遞獲選年度全球最受尊崇公司第10名。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

日前《財富》雜誌公佈年度「全球最受尊崇公司」排行榜，FedEx聯邦快遞獲選整體排名第10位。事實上，FedEx已連續19年排名在20大之列，其中有15年排名在10大之列。此項調查是根據9項與公司財務表現及企業聲譽有關之準則進行評核。

FedEx聯邦快遞總裁兼營運長David J. Bronczek表示，FedEx已連續19年榮登《財富》雜誌「全球最受尊崇公司」排行榜上，對此感到非常榮幸，這份榮譽是全球各地超過45萬名聯邦快遞團隊成員每天為我們的客戶提供卓越服務的成果。

Fedex貨運員遭貨物壓死。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯邦快遞是全球最具規模的快遞運輸公司之一。（圖／達志影像／美聯社）

聯邦快遞是全球最具規模的快遞運輸公司之一，在全球220多個國家及地區，致力於提供快捷可靠的快遞服務。聯邦快遞運用覆蓋全球航空和陸運的網絡，確保分秒必爭的貨件可於指定日期和時間前迅速送達，並且設有準時送達保證。

《財富》雜誌與合作夥伴光輝國際（Korn Ferry）攜手進行這份企業聲譽調查報告，該調查評估了約1,500家公司，其中包括美國營收前1,000大公司，以及《財富》雜誌全球500強資料庫中營收達100億美元或以上的非美國公司。

光輝國際一共調查了680家來自29個不同國家的公司，分別從各個國際產業中選出前15大公司以及美國產業中的前10大公司。調查分別邀請了高階主管、董事及分析師，就投資價值及社會責任等9項準則，向所屬產業的公司進行評分，並選出52個產業的最受尊崇公司名單。最後入榜的公司，其評分必須在所屬行業的前半部。

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關鍵字：聯邦快遞,FedEx

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