閃避迴轉計程車　鹿港轎車撞電線桿再撞兩民宅

▲彰化彰鹿路一輛自小客車，疑似閃避車輛不及，衝撞電線桿再衝進住家內。（圖／翻攝自Facebook／愛秀水說秀水）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化38歲王姓男子駕駛自小客車，24日清晨6時30分許行經鹿港鎮彰鹿路與東崎二巷路口時，58歲許男駕駛的計程車綠燈正要迴轉，王男閃避不及，車頭衝撞道路旁電線桿後，再往後擦撞2間民宅，車頭幾乎全毀，零件掉落一地，車尾車窗掉落，造成住家內物品毀損，王男輕傷送醫。

▲彰化彰鹿路一輛自小客車，疑似閃避迴轉車輛不及，衝撞電線桿再擦撞民宅。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

據鹿港警方局交通隊長張力仁指出，案發當時，駕駛計程車許姓駕駛在該路口迴轉，導致直行的王男為閃避而肇事，雖然兩車沒有擦撞，兩駕駛酒測值都為零且當時都是綠燈，該路口也沒有禁止迴轉標誌，但許男仍應負肇事責任，至於詳細肇事原因正進一步釐清中。

事發當時是上班尖峰時段，畫面第一時間也被po上臉書《愛秀水說秀水》及《彰化踢爆網》，看到掉落一整地的車輛零件，許多名網友紛紛替駕駛擔心，留言「一定要平安」。張力仁也提醒駕駛人，上路前應保持良好精神，切勿酒後駕車，提高警覺以維護自已及其他用路人安全，行車時切要注意不慌不急，交通安全最重要。