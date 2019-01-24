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新加坡工程師「偷錄床戰片」：留回憶珍藏！2支片被罰12萬

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▲性愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲新加坡男偷拍與女友的性愛片。（圖／示意圖非當事人／PEXELS）

社會中心／綜合報導

一名新加坡籍的劉姓電腦工程師來台工作，但他在去年3月時，因涉嫌利用電腦上的Webcam錄影功能，兩度拍下與周姓女友的「性愛片」，遭到周女提告，事後他辯稱是要「留下回憶」。士林地方法院依妨害秘密罪，判處4月徒刑，可易科罰金12萬元。

31歲的劉男去年3月10日晚上9點多時，和周姓女友約在西門町的日租套房見面，他事先開啟在房間內的Apple筆電，以及內建的Webcam錄影功能，偷拍下兩人的性行為，之後當晚11點多，他又再度用同樣手法偷錄了一次，還拍下周女的隱私部位。

周女發現自己被偷拍之後，立刻報警。她認為，劉男在沒經過她的同意之下就偷錄性愛片，她也在電腦中看到這些影片。事後，警方前往套房搜索，扣留該男的筆電，該案在去年9月依妨害秘密罪起訴。

原先周女要求對方賠償一個月薪水，劉男在新加坡從事資訊工程業，月薪大約為5千新加坡幣，折合台幣為11萬，該男認為金額太高，兩人和解不成告上法院。

去年11月，劉男搭機來台，他在法庭上辯稱，和過去的每任女友都會拍性愛片，並把這些影片當作回憶珍藏。他強調，有把這個特殊的癖好告訴周女，不過，當被問到是否有明確告知周女會拍性愛影片時，他回答「不記得」，並承認有偷拍。

法官勘驗偷拍片中的40張擷圖後，審酌劉男未經周女的同意，用電腦側錄性行為過程，已經嚴重侵害隱私權，犯後坦承犯行，依照竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，判處有期徒刑4月，可易科罰金12萬元，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。全案可上訴。

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關鍵字：偷拍,偷錄,Webcam,性愛片,床戰

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