台南好水　自來水水質抽驗合格率100％

▲台水六區處以精密儀器感應耦合電漿質譜儀，自主檢測供水水質重金屬，檢測結果均符合飲用水水質標準。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

自來水是不可或缺之民生必需品，水質之良莠更是城市進步與發展的重要指標，為提供質優的自來水供給用戶，台水六區處自主檢測供水水質，2018年共計檢測3280件、29346項次；檢測結果均符合標準。

▲水公司每月至用戶水龍頭檢測自來水水質，確保供水水質符合飲用水水質標準。

檢驗項目包括飲用水水源水質標準、飲用水水質標準規定的細菌性、物理性、化學性、揮發性有機物、農藥及重金屬（包括鉛、鎘、鉻、汞、砷、硒、銀、銅、鋅、鎳、鋇、銻、鋁、鉬、銦）等六十多項目；除此之外，台南市環保局每月定點及不定點抽驗用戶飲用水水質，每季亦至各淨水場抽驗飲用水水源水質，環保署每年也針對「飲用水水質標準中較難檢驗項目」排定抽驗計畫，2018年共抽驗871件、5266項次，抽驗結果皆符合法規標準，抽驗水質合格率100％。

▲台水六區提醒，用水設備如水塔、水池也要記得清洗，可至台水官網查詢合格專業的廠商來處理，以維護用水的品質與安全。

年關將近，家家戶戶忙著春節大掃除，台水六區提醒，除了屋子內外環境整理以外，也別忘了用水設備亦須清洗及維護，家中或大樓供飲用水蓄水用的水塔、水池記得至少每半年清洗1次，建議可至台水官網（http://www.water.gov.tw）查詢經過專業訓練輔導，領有合格證書清洗業者，以保障水池水塔清洗品質，與台水六區共同維護用水品質與安全。