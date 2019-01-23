11段共18m21s錄音曝光　女信徒指控第17世大寶法王「夜闖3次」閨房

大陸中心／綜合報導

藏傳佛教噶舉派第17世大寶法王噶瑪巴近日遭一名台灣女信徒指控，兩人發生過3次性關係，且交往長達5年。該名女子也提供了11段共長達18分21秒的對話錄音，想釐清雙方關係，不料對方竟然不正面回答，反而還在電話中「調情」。據了解，噶舉派在1980年代起還曾同時擁有兩名「第17世大寶法王噶瑪巴」，由於後來的其中一位「噶瑪巴」赤列塔耶多吉還俗結婚，另一位「噶瑪巴」就順勢成為了官方認證的唯一轉世靈童，也就是該次事件的主角「伍金赤列多吉」。

據《鏡週刊》報導，該名女信徒說，能接觸到法王，都是因宗薩欽哲仁波切的安排，11年前曾在國外讀書，因受佛法感動決定皈依佛門拜仁波切為師；在拜入宗薩欽哲仁波切門下5年後，被暗示應該去拜會大寶法王；然而第一次見面後，就被大寶法王加了Skype。

▼「第17世大寶法王噶瑪巴」伍金赤列多吉。（圖／第17世大寶法王噶瑪巴官方中文網）

該女信徒指出，她在與大寶法王在Skype上視訊時，是視噶瑪巴為尊貴上師的，但噶瑪巴卻漸漸將話題從自己被監控的辛酸，轉移到「有沒有交過男朋友」等話題上。

報導指出，噶瑪巴在2013年9月13日在印度一次會晤完畢後，在深夜敲門進了該女信徒的房間，發生第一次性關係，接著又在2015年的3月、8月分別進行了兩次性行為。在這段期間，該女信徒發現，原本介紹自己認識法王的宗薩欽哲仁波切，卻一直請「我幫忙傳遞對他有利的消息」，覺得自己好像成為了工具人，宗薩欽哲仁波切則是一名「皮條客」，因此下定心斷了與噶瑪巴的關係。

▲另一位已還俗的「第17世大寶法王噶瑪巴」赤列塔耶多吉。（圖／維基百科）

對於這項指控，宗薩欽哲仁波切透過翻譯指出，女信徒的指控是無中生有；噶瑪巴方面則尚未回應。

據了解，原本的藏傳佛教噶舉派曾在1980年代同時擁有兩位「第17世大寶法王噶瑪巴」，分別為赤列塔耶多吉與該次事件的主角伍金赤列多吉，讓噶舉派長期處於分裂狀態，但由於後來其中一位「第17世噶瑪巴」赤列塔耶多吉在2017年3月25日還俗，與出生在不丹的青梅竹馬結婚，另一位「噶瑪巴」伍金赤列多吉就順勢成為了官方認證的唯一「轉世靈童」。

▲已還俗的「第17世大寶法王噶瑪巴」赤列塔耶多吉。（圖／維基百科）



該事件主角伍金赤列多吉於1985年6月26日出生在西藏昌都縣拉多鄉，據傳說，出生前母親就夢到許多奇境，如三隻白鶴送母親一碗酸奶、一隻罕見的美麗鳥禽棲息在家的帳篷頂上，唱著動聽的歌；在伍金赤列多吉出生後的第三天下午，海螺生在山谷迴盪近1個小時，接下來的半個小時，牧區裡的所有人都能清晰地聽到各種樂器聲，該地區也長出從來沒有見過的鮮花。

赤列塔耶多吉則於1983年5月出生在西藏拉薩市，是噶舉派的「第14世夏瑪巴」（噶舉派位居第二的領導）自行認定的「第17世噶瑪巴」，父親也是一位高僧，母親則是來自西藏的貴族家庭，據了解，在1歲半時就有人開始對他說「你是噶瑪巴」。對於兩個噶瑪巴的爭議，他也曾在2012年還俗前表示，「將繼續發揮噶瑪巴的職能，包括對世界各地的信徒傳教和祝福。」