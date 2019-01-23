高樓火警救災困難　新北消防出動雲梯車演練



▲新北消防在年前舉辦高樓消防演練。（圖／記者林煒傑攝）



記者林煒傑／新北報導

為保障民眾生命財產安全，新北消防局第四大隊23日在新店區十四張重劃區中還在新建的中央新村社會住宅辦理高樓火災搶救演練，由於去年發生在新莊區的建案大火，以及2017年的倫敦24層公寓大火，凸顯高樓火災搶救上的困難。目前台灣最高的雲梯車「火鳳凰」高達72公尺，新北市及台北市各有一台，受限於地形環境，通常也只能搶救15到18樓的火警，當發生類似的大樓火災時，最重要的就是靠建築物本身的消防安全設備以及消防人員冒險進入搶救。

本日舉辦的這場演習，是模擬新蓋建案，消防安全設備都未完工，而現場堆放大量可燃物，導致火勢擴大延燒，並向上竄燒，消防單位除了出動雲梯車進行外部防護外，建築物內也進行消防水線佈署，利用不間斷的水源將火勢控制。同時也出動空拍機環顧建築物四周，從不同的角度去觀看火勢狀況及延燒情形，以提供現場救災指揮官佈署有效戰力參考。

本次演練出動一個消防大隊、一個消防中隊及6個消防分隊進行演練，另外也有現場的工地工人一同參與演練，以訓練工人通報、滅火及疏散等應變處置，希望透過平時的演習，來加強消防人員的高樓火災搶救能力。





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