警察開槍若遭告　徐國勇：內政部全力支持！幫忙請律師

▲內政部長徐國勇出席小小公民國會體驗營。（圖／記者賴于榛攝）

記者賴于榛／台北報導

內政部長徐國勇23日出席「小小公民國會體驗營」，他備詢時指出，針對警方追捕犯人時開槍若遇上司法纏訟，內政部一定全力支持，幫忙請律師，因為警察使用警械，絕對是在必要性不違反比例原則才會使用，一定會用警械維護社會安定。

民進黨立委林淑芬舉辦「小小公民國會體驗營」，並邀請徐國勇出席接受學童的質詢。林淑芬表示，希望藉由體驗營讓小朋友對於立院運作有更深的聊解與認識，培養對「政策」的理解與興趣，未來也能與民意代表一起監督政府。





學童大多環繞在國家公園議題與警消權益，談到警方追捕犯人時開槍若遇上司法纏訟，徐國勇回應，內政部一定全力支持，幫忙請律師，因為警察使用警械，絕對是在必要性不違反比例原則才會使用，一定會用警械維護社會安定。

至於警力不足是否有備案，徐國勇則表示，如果在國家遭受緊急危難狀況時，人人都是警察，警力備用部分，慣例會先預估兩年後多少警察退休，警察學校就會提早多招收學生，不會讓警察少到影響治安，會由一套離退計畫做相關補充。

談到警察工時時，徐國勇說其實治安是24小時不停止的，警察很辛苦，每分每秒都沒有休息，一年365天都沒有休息。