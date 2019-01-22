蔡明耀接駐日副代表醞釀已久　吳釗燮對日事務仰賴2大事務官

▲蔡明耀接掌副代表醞釀已久。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

外交部駐日人事異動，駐日副代表郭仲熙將接任台灣日本關係協會秘書長，由前外交部主任秘書蔡明耀接任駐日副代表；至於原台日協秘書長張淑玲，也準備接任駐橫濱分處處長。

根據媒體報導，九合一選後日本與台灣關係趨緊，國安高層與駐日代表處多次發生摩擦，駐日人事也將有異動；駐日副代表郭仲熙突遭撤換，改由曾任駐史瓦帝尼公使的蔡明耀接任。

不過據了解，蔡明耀要接副代表早在去年就佈局已久，涉外人士指出，外交部長吳釗燮從在國安會時期，對於對日事務較不熟悉，一直仰賴2位事務官，分別是張淑玲與蔡明耀，從去年5月份前後，就已經開始在醞釀讓蔡擔任駐日副代表，「在對日關係上，有事務官領導政務官的味道」。

對於此次人事調動，外交部發言人李憲章表示，郭仲熙因另有任用而調部，「屬正常職務輪調，符合規定」，駐日副代表遺缺由前外交部主秘蔡明耀接任。

在其他人事調整方面，李憲章指出，駐橫濱分處處長陳桎宏今年1月中旬屆齡退休，處長一職由僑務組組長王東生暫代，將由張淑玲接任，郭仲熙轉任台日協秘書長。

李憲章強調，相關人事調整均經外交部長吳釗燮與駐日代表謝長廷充分交換意見，並秉持專業經驗、適才適所等考量，可說是目前對日工作最佳的人力組合，預期將可在進一步深化台日關係上發揮最大戰力。

蔡明耀自去年7月退休，但嫻熟對日事務，深受吳釗燮高度重用，過去曾多次駐日，也曾擔任台日協秘書長、駐史瓦帝尼大使等職。

蔡明耀在去年6月時，時任駐史國大使陳經銓因中風病倒，蔡明耀接受擔任政務公使的任命，代理館務，直到梁洪昇接任駐史國大使。

李憲章強調，蔡明耀外交資歷完備，經驗豐富、值得借重，外交部特商蔡明耀以政務公使身分派駐日代表處擔任副代表，協助謝長廷處理對日工作。