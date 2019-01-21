4吋螢幕的魅力！iPhone SE限時復活要價不用8000元

▲iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

4吋螢幕的iPhone SE是許多人的心頭好，但在今年9月的發表會後，iPhone SE正式遭蘋果下架，引發許多用戶哀號，甚至有外媒認為蘋果最大的錯誤就是放棄iPhone SE系列，但蘋果公司卻在上周六於美國的網路商店上再度銷售iPhone SE，疑似清庫存。

據美國的蘋果網路商店，這次蘋果是以新特價來販售全新的iPhone SE，其中32GB版本只要249美元（約新台幣7680元），128GB版本也只要299美元（約新台幣9222元），分別與之前還在販售時降價100和150美元。但目前該網頁顯示為已銷售一空。

iPhone SE外型與iPhone 5S相似，為蘋果2016年所推出的產品，有別於當時蘋果的主力產品放在4.7吋和5.5吋上，這款4吋的iPhone仍是許多人的心頭好，他配有蘋果A9處理器和已在iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR上絕跡的Touch ID。

先前外媒Forbes的消費科技記者Ewan Spence就撰文指出，無論iPhone SE的受歡迎程度如何，該機款最主打的銷售策略就是它比其他iPhone產品便宜得多。然而這幾年來，庫克（Tim Cook）及其團隊更專注於推出高價位、高利潤的機款，使大眾無法輕易入門蘋果生態系。

iPhone XR雖被貼上「經濟實惠」的標籤，但售價仍要749美元起跳，讓它的銷售持續不振，Ewan Spence就認為，蘋果對iPhone SE訂定的目標不應該是推動現有用戶升級，而是將新用戶帶入iOS生態系統，促進銷售並維持市占。沒有了iPhone SE，將沒有更簡單的方法進入蘋果生態系。雖然市場上一直有傳言說蘋果將會推出iPhone SE第二代，但至今仍不見蹤影。

▼現在iPhone的售價遠遠高於iPhone SE。（圖／翻攝蘋果發表會）