出國結匯至兆豐銀行 　鴻運「發財米」大放送

▲兆豐銀行舉辦「出國結匯來兆豐銀行 鴻運『發財米』大放送」活動，祝賀民眾興旺一整年。



消費中心／台北報導



配合農曆春節即將到來，兆豐銀行採購正值生產旺季的優質白米，特別包裝成充滿喜氣的紅金磚造型，搭配可愛的金豬圖樣，成為年節應景的「發財米」兆豐銀行將從108年1月21日～25日一連5天，推出「出國結匯來兆豐銀行 鴻運『發財米』大放送」活動，凡於活動期間至兆豐銀行臨櫃以現金或轉帳方式，辦理出國結匯購買外幣現金或旅行支票，交易總金額超過等值美金1,000元（含）以上之客戶，即可獲贈「發財米」1包，每人限贈1包，數量有限送完為止。



兆豐銀行繼日前採購盛產滯銷的高麗菜幫助農民，再一次加碼採購台灣在地白米，持續力挺辛苦耕作的農民。本次係透過行政院農委會農糧署推薦，直接向產地採購雲嘉南地區優質二期稻米共22.5公噸，從產地包裝後直接運送至兆豐銀行國內各分行，將節省下的產銷成本直接回饋給農民，不但農民受惠，能過個好年，前來兆豐結匯的民眾，領到限量發財米，也能感受到濃濃的年節氣氛。



兆豐銀行表示，此次贈送的「發財米」，都經過兆豐銀行金庫的加持，放在家中財位或辦公桌即可招來好運；或者，也可以將發財米放入家中的米缸，與自家的米飯一起煮食，每天吃一點，亦能帶來福氣與財氣。兆豐銀行希望領到「發財米」的客戶不僅可以喜氣連連，財氣和運氣也能興旺一整年。



一般有出國結匯需求的民眾，都會參考比較各家銀行匯率的差異；如果想要享有最優惠的匯率，同時又能得到1包限量發財米的話，不妨趁著兆豐銀行這波活動趕快前去辦理，不但可以省荷包，又能賺財運。