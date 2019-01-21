　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

出國結匯至兆豐銀行 　鴻運「發財米」大放送

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲出國結匯來兆豐銀行 鴻運「發財米」大放送。（圖／品牌提供）

▲兆豐銀行舉辦「出國結匯來兆豐銀行 鴻運『發財米』大放送」活動，祝賀民眾興旺一整年。

消費中心／台北報導

配合農曆春節即將到來，兆豐銀行採購正值生產旺季的優質白米，特別包裝成充滿喜氣的紅金磚造型，搭配可愛的金豬圖樣，成為年節應景的「發財米」兆豐銀行將從108年1月21日～25日一連5天，推出「出國結匯來兆豐銀行 鴻運『發財米』大放送」活動，凡於活動期間至兆豐銀行臨櫃以現金或轉帳方式，辦理出國結匯購買外幣現金或旅行支票，交易總金額超過等值美金1,000元（含）以上之客戶，即可獲贈「發財米」1包，每人限贈1包，數量有限送完為止。

兆豐銀行繼日前採購盛產滯銷的高麗菜幫助農民，再一次加碼採購台灣在地白米，持續力挺辛苦耕作的農民。本次係透過行政院農委會農糧署推薦，直接向產地採購雲嘉南地區優質二期稻米共22.5公噸，從產地包裝後直接運送至兆豐銀行國內各分行，將節省下的產銷成本直接回饋給農民，不但農民受惠，能過個好年，前來兆豐結匯的民眾，領到限量發財米，也能感受到濃濃的年節氣氛。

兆豐銀行表示，此次贈送的「發財米」，都經過兆豐銀行金庫的加持，放在家中財位或辦公桌即可招來好運；或者，也可以將發財米放入家中的米缸，與自家的米飯一起煮食，每天吃一點，亦能帶來福氣與財氣。兆豐銀行希望領到「發財米」的客戶不僅可以喜氣連連，財氣和運氣也能興旺一整年。

一般有出國結匯需求的民眾，都會參考比較各家銀行匯率的差異；如果想要享有最優惠的匯率，同時又能得到1包限量發財米的話，不妨趁著兆豐銀行這波活動趕快前去辦理，不但可以省荷包，又能賺財運。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
快訊／遭白人逼幫脫褲、擦屁股！長榮受害空姐出面說明
比基尼登山客確認失溫凍僵亡　搜救員伴屍待直升機吊掛
他拜月老「求娶蔡依林」顯靈了！釣出女神本尊回應
比基尼登山客拍「絕美觀音圈」　最後發文：決定睡中央山脈

關鍵字：兆豐銀行,兆豐,發財米

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

只用3個袋子的神奇收納術　簡單快速整理好雜亂空間

工作11年領28K！高職女「苦讀3年」成郵局榜首...年薪50萬翻轉人生

出國結匯至兆豐銀行 　鴻運「發財米」大放送

男大生「每天寄mail」連署救焦糖奶茶　麥當勞給了46個字正式回應

泰國爆紅「碗公包洋芋片」台灣也買得到了！小7獨家販售69元

消費999元送200元回饋超高！　北部8間百貨年前促銷不手軟

2019年最強伴手禮！Bose讓你一次收服長輩、情人

除毛也能很時尚　關於私密保養的一抹甜

IG打卡不能少了這！香港逸東酒店泳池美景超夢幻　

毛囊角化、皮膚粗糙就要去角質嗎？看專業醫師回答3個大哉問

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

台商爆偷渡回台親睹同伴帶肉乾　他為國自首：這是非洲豬瘟缺口

可甜可鹽的金秘書！　 朴敏英《學貓叫》+劈腿熱舞超反差

寵物掉毛、煙味...過敏心很累！　理科先生自製簡易空氣清淨機

萌娃示範「韓國歐巴VS韓國瑜」 1秒掀髮變禿頭...姑：爸媽教的

出國結匯至兆豐銀行 　鴻運「發財米」大放送

男大生「每天寄mail」連署救焦糖奶茶　麥當勞給了46個字正式回應

泰國爆紅「碗公包洋芋片」台灣也買得到了！小7獨家販售69元

消費999元送200元回饋超高！　北部8間百貨年前促銷不手軟

2019年最強伴手禮！Bose讓你一次收服長輩、情人

除毛也能很時尚　關於私密保養的一抹甜

IG打卡不能少了這！香港逸東酒店泳池美景超夢幻　

毛囊角化、皮膚粗糙就要去角質嗎？看專業醫師回答3個大哉問

舒壓與爽度破表　痘痘剋星的美女《戰痘醫師》來了

米津玄師2019巡演台北站3月開唱　期待聽到神曲《Lemon》

大巨蛋沒完工東奧棒球資格賽辦不成？柯文哲：別牽拖

快訊／遭白人逼幫脫褲、擦屁股！長榮受害空姐出面說明

穿比基尼登山！網怒酸亡美作秀　山友「302字力挺」：她勾引的不是你

影／「撞死人不用負責嗎？」女騎士車禍喪命　家屬撒冥紙抗議

影／大學情侶檔寒假騎機車遊台南　與轎車相撞女死男重傷

億萬富豪自轟！左手拿槍爆太陽穴「燒洞慘死」　友人惑：他不是左撇子

比基尼登山客「墜20米盆駒山」凍僵亡！　搜救員紮營伴屍等直升機

比基尼登山客失足墜谷遇難　雪羊批玉管處曝背後原因

印尼大師賽／周天成今年首站首輪碰印度　台將男雙兩組出賽

《亞果》CIA偽裝大師享壽78歲　班艾佛列克：他是真正的英雄

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

好市多百用神罐！網悔：丟好多個

巨大版「樂高車站」現身統一時代

網連署救焦糖奶茶　麥當勞回46..

毛囊角化、皮膚粗糙就要去角質嗎

好市多健康食品塑化劑竟超標5倍

泰國爆紅碗公洋芋片台灣買得到了

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

收服長輩、情人「Bose耳機」..

好拍又好玩　Hello！搞怪8..

百貨年前促銷好拚　999元送2..

米津玄師2019巡演台北站確定

網狂推！好市多神級可可爆好喝

她跑遍超商買福袋「16包都一樣..

更多熱門

相關新聞

金庫加持發財米　豬年招財了

豬年即將來到，銀行金庫加持過的發財米、發財水也成為民眾心中的搶手貨，希望新的一年也可以財運旺旺。兆豐銀表示，從下周一（21日）起到兆豐銀結匯，購買外幣或者旅支，就有機會獲得發財米，連送五天的發財米。

一張表看懂8家產險理賠免證明　班機延誤2小時開始給付保險金

兆豐銀財管　留「億」萬富豪心

兆豐回饋客戶　JJ演唱會門票大方抽

搶高端客　兆豐銀加碼頂級卡優惠

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／「比基尼登山客」找到了！　無生命跡象

從4飲食習慣曝個性...吃超快＝自私

姐婚後搬回家　妹崩潰：小孩出生惡夢開始

扮裝混入gay圈！沒人發現她是女生

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老闆娘

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了

2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

專業開盒術！護理長笑：吃零食也職業病

拿走王寶強財產！馬蓉燦笑網驚：要出道嗎

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！

自曝墜谷數米！比基尼G哥腿全血痕

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

比基尼攻頂原因曝光！她4年換97套

求娶蔡依林拜月老！關公表情說話了

養鳥房客屋內放飛　整間發霉混鳥屎

更多

最夯影音

更多

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面