塞五星旗拉選手風波延燒　「奔跑中國」失去陸田協認證

▲「奔跑中國」賽事中，衣索比亞選手被拉拽後倒地。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

記者馬叔安／綜合報導

去年爆出塞給選手五星旗，以及拉國外冠軍合影的大陸馬拉松系列賽「奔跑中國」沒有出現在今年中國田徑協會（下稱田協）認可的賽事名單中，意味著這場比賽將失去大陸最權威田徑賽事審批機構的官方認證。田協並強調，嚴格執行中國田徑協會賽事立項認證制度。

「奔跑中國」創辦於2017年4月21日，在當年和去年分別舉行了16場與30場，去年11月18日蘇州馬拉松上，大陸選手何引麗在終點前即將爭奪冠軍時，志工跑入賽道上遞出五星旗，打亂何引麗節奏，導致她被身邊的非洲選手拉開距離，最後獲得亞軍。同年12月2日在南寧舉辦的比賽上，冠軍衣索比亞選手衝線後遭到工作人員的拉拽，致該選手高速虛弱地癱軟在地。

雖然主辦方與工作人員強調，遞五星旗是對選手的禮遇，也並沒有拉拽選手，而是在扶對方，不過還是在同為「奔跑中國」於同年12月9日的諸暨馬拉松取消了遞五星旗和終點合影的環節。

田協17日發表《關於進一步規範馬拉松賽事註冊、認證、國際聯絡及標牌申報工作的通知》，其中包含10場認證的賽事。《環球時報》指出，中國田協修訂了賽事認證申請表內容，在「賽事其它的說明」欄內增加了「是否加入其他賽事（系列賽事）」。也就是說，如果某地方2019年的馬拉松賽事，加入到上述官方認可的系列賽事之外的系列比賽裡，將肯定不能得到田協的認證。

▲田協發表的公告。（圖／翻攝自中國田徑協會網站）

此外，田協在通知中也提到，「將不定期在官網發佈系列賽事、活動的目錄，及加入辦法」 ，雖然未來不排除有別的系列賽事加入的可能，但目前看「奔跑中國」沒有入選，自然該系列賽事暫時得不到田協的認證。

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