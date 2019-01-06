廈門馬拉松開跑　衣索比亞選手包辦男、女前三

▲廈門馬拉松6日在廈門國際會展中心開跑。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

2019廈門馬拉松賽6日上午鳴槍開跑，由衣索比亞的選手包辦了男、女前三獎項，男子組冠軍為德吉那•德比拉（Dejene Debela）、女子組冠軍為米迪娜•德米•阿瑞米諾（Medina Deme Armino）。此次廈馬的起點、終點都設在廈門國際會展中心，沿環島路海岸賽道一路進入市中心，許多來自外地的選手都表示，今年的廈馬進步很大，不論是賽道、服務，都讓人很想再來參加。

▼男子組冠軍德吉那•德比拉（左）。



德吉那•德比拉上一屆廈馬就是冠軍，這次以2小時9分26秒的成績衛冕，他指出，今年的天氣非常好，賽道調整後也平坦許多，他的表現也比去年快了近2分鐘，「這裡的觀眾超級熱情，比賽起來很有動力，感覺真的很棒，有機會一定還會來參加。」

▼女子組冠軍米迪娜•德米•阿瑞米諾（中）。

米迪娜•德米•阿瑞米諾出生於1997年，是第一次參加廈門馬拉松賽，她表示，今天發揮得不錯，比個人最好的成績快了2分多鐘，非常開心，「為廈門馬拉松賽準備了3個月，期間一直很努力，得到這樣的成果非常有成就感」

記者也在賽後採訪了參賽者，兩名來自廣州的女跑者表示，她們2017年就參加過廈馬，今年感覺下馬辦得更好了，「海岸的賽道景色優美，新增加的白鷺洲路也讓人看見了廈門市的繁榮，最重要的是，廁所非常乾淨整潔，而且連女廁所都不用排隊，對跑者的心情及表現有很大的幫助。」

▼起跑線可見到許多外國選手。

廈門馬拉松賽創辦於2003年，是中國大陸最大的馬拉松賽事之一，今年賽道全長為42.195公里，新增了大學路、白鷺洲路等平坦賽道，讓選手能在比賽過程中感受廈門的城市魅力。據主辦單位資料，今年共有超過8萬人報名，抽籤後有來自38個國家和地區的3.6萬名選手取得參賽資格，比去年多了6000人，且突破過往紀錄。