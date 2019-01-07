大陸民眾肯在運動上花錢　馬拉松+體育旅遊創造大商機

▲廈門馬拉松6日開跑，參賽人數創新高。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

中國大陸的體育市場近年成長迅速，人均體育消費從2015年的1000多元（人民幣）成長到2018年的2000多元，顯示大陸民眾對於體育越來越肯花錢。2019廈門馬拉松6日在廈門國際會展中心鳴槍開跑，記者到場訪問了數名跑者，發現跑者為了運動表現，很願意在裝備上投資，且在參與馬拉松賽的同時，也安排了旅遊行程，進一步促進了體育旅遊產業的發展。

來自武漢的汪先生及張小姐每天都有跑步的習慣，有空閒就會參加馬拉松賽事，第一次參加廈馬的他們表示，這次除了來跑步，也順便來旅遊，會在廈門多住幾天，逛逛知名的景點，如鼓浪嶼、廈門大學、中山路，以及沙坡尾等，「今天跑起來很舒服，一方面是天氣，一方面是賽道的設計，海景非常優美，路程也相對平坦，能良好的感受廈門的魅力。」

▼來自武漢的跑者。

打扮得非常時髦的張小姐還說，來參加比賽的話，她都會特別挑選裝備，而且搭配得漂亮一點，因為也不是經常參賽，所以一定要穿得好看點，紀念一下，心情也會很好。

她也介紹了跑步裝備的大概市價，跑鞋是跑步最重要的，所以價格會稍微高一點，一般來說大約是500至1000元（人民幣），衣服、褲子加起來大約也是500至1000元，「我自己這雙鞋是500元的，衣褲加起來差不多600元，總共1000元出頭，算是比較基本的。」

汪先生也補充，有的人一開始跑步可能會買很貴的名牌裝備，但其實跑久了以後會發現，貴的不一定適合自己，穿上真正適合自己的跑鞋、衣服才能發揮出好的表現，「有些名牌裝備的價格相當嚇人，跑鞋加上衣褲可能就要3、4000，但買了是不是能跑出好成績，就不一定了。」

▼來自西安的跑者。

來自西安的一名男跑者也有多次全馬的經驗，他表示，廈馬的賽事服務還不錯，但可能參加的人數多，領取物品的時候排了一陣子。關於跑步的裝備，他認為主要是舒適就好，跑步的鞋子比較講求，要輕巧一點的，他自己會穿稍微大一點，留點空間，比較不容易受傷，「我這雙大概是6、700元，衣服的話，我買的不是名牌，100、200元而已。」

來自廣州的兩名女跑者2017年就參加過廈馬，今年再次參加，感覺比上一次更深刻，她們表示，廈馬的賽道一直是大家公認景色非常優美的，這次跑下來感受更強烈，尤其是賽事服務上面，「今年的廁所非常乾淨，而且連女廁都不用排隊，跑起來真的很享受！」

兩名女跑者也介紹了自己身上的裝備，鞋子大約是700元，衣服加上褲子大約是1000元，搭配帽子共近2000元。她們也分享了挑選裝備的秘訣，「衣服就是挑選快乾、速乾的就好了。鞋子則是最需要花時間挑選的，務必要合腳、好穿，而且要實際去嘗試，否則成績受影響事小，受傷就麻煩了。」