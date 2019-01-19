印尼移工遭雇主軟禁施虐　持「沾血衛生紙」2樓窗邊求援

圖文／鏡週刊

新北市爆發凌虐移工案件！勞工局日前接獲印尼籍移工阿娣（化名）申訴，表示遭雇主虐打，薪資還被苛扣，勞工局欲約其雇主進行訪視，但對方皆推託不在家。勞工局於是進行突擊，發現阿娣站在2樓窗戶旁求救，手持沾滿鮮血的衛生紙，還寫了一大疊充滿血淚的受虐日記，公部門也立即會同警方介入，協助安置阿娣。

勞工局指出，去年1月時就接獲阿娣申訴，其雇主不讓她講電話，還扣留她的隨身物品，因勞工局介入處理才返還，當時還揚言要告她偷竊、毀謗，事後雙方和解撤案。

但此後雇主居然再以「冰箱維修費」、「打破蛇酒」等理由苛扣她7000元和兩個月薪水，甚至還搧巴掌，把廚餘往她身上丟，嚇得阿娣驚惶失措。

阿娣因遭凌虐萌生辭意，雇主竟逼簽切結書，要她坦承家中的阿嬤住院是其疏失造成，才同意解約，期間為了怕阿娣跑走竟將她軟禁。有次阿娣因為忘記幫阿嬤熱敷，就遭雇主出拳毆打，阿娣只好紀錄受虐細節，於去年底再次申訴。

接到檢舉，勞工局進行突襲訪視，但雇主極不配合關門抵抗，阿娣機警衝至一樓門外才得救。看到阿娣的慘狀，稽查人員當場通知新莊分局會同偵辦，不料卻遭到雇主投訴稽查人員態度不佳、擅自錄影和入侵民宅，若不道歉就提告。

新北市勞工局外勞服務科科長廖武輝表示，目前新北市僅聘41名查察員，但外籍移工人數有9萬8,414人，居全國第三。以去年來看，總訪視件數就達3萬1,238件，還不包含超過千件的檢舉案，負擔遠超過勞動部所設定的查察能量。雖中央已增加人力補助，但壓力不僅來自案件數，還有不斷遭陳情、被告的無力感。



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