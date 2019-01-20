毛囊角化、皮膚粗糙就要去角質嗎？看專業醫師回答3個大哉問

天氣一冷，臉部皮膚摸起來總是粗糙，甚至黑白頭粉刺冒不停！手臂外側、大腿上還可能出現一粒粒、粗粗的恐怖又消不掉的雞皮疙瘩，這些是為什麼呢？就讓我們尋求專業皮膚科醫生提供解套！

Q1.皮膚摸起來粗粗的，就需要去角質？



皮膚科開業醫師廖苑利解釋：有兩個原因讓你的皮膚摸起來比較粗糙。第一，如果你本身的皮膚比較乾，摸起來多少就會有粗糙的感覺；第二，屬於「油性角質性膚質」和「粉刺膚質」的人，皮膚摸起來也可能比較粗糙。

因此，去角質之前，需了解自己的膚質。乾性或過敏性膚質的人，皮膚本身已經很乾了，再做去角質只會讓皮膚脫皮更厲害，建議選擇滋潤型乳液加強保濕。肌膚保濕度夠了，角質自然會正常代謝脫落。

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而油性角質性膚質，確實是比較需要去角質的，一周約一至兩次的定期去角質，讓粗糙感減緩！也要記得去角質時力道別太大、水溫別過高，才不會傷害到肌膚喔

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（中）DHC 純欖美體去角質霜 200g NT＄590

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粉刺膚質，透過簡單的去角質可以代謝表面的粉刺，但對於想要深層清除粉刺或根除粉刺問題是沒有辦法的！故使用去角質產品外，還要搭配調理粉刺的產品，才能改善粉刺肌膚的粗糙感。

Q2.手臂外側、腿上摸起來一粒粒、粗粗的像消不掉的雞皮疙瘩，也要去角質嗎？

廖醫師回應，這有可能是顯性遺傳的問題，叫做「毛孔角化症」，不論去角質與否，毛孔都會粗粗的。但依然可以定期去角質，無論是使用物理性的產品，如磨砂膏，或化學性的產品，如果酸、水楊酸，皮膚過不久就會比較平滑了。

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PS.但千萬不能偷懶哦，如果沒有持續做的話，毛孔還是會變粗的！

Q3.為什麼有做去角質，黑頭白頭粉刺還是一直長？



廖醫師回覆，因為皮膚的代謝週期是28天，毛孔是皮膚的一部分，也有28天的代謝週期，毛孔的代謝方式就是產生粉刺。想要藉由去角質讓黑頭粉刺完全不長是不可能的。

但是去角質的確會將外露在毛孔外的粉刺去除，讓皮膚表面暫時變得比較乾淨。再經過一段時間後，內層的粉刺會繼續往外代謝，在接觸空氣氧化後還是會產生黑頭粉刺的問題，所以我們能做的就是定期去角質！

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書、Pinterest、蔡依林粉絲團

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