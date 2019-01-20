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毛囊角化、皮膚粗糙就要去角質嗎？看專業醫師回答3個大哉問

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天氣一冷，臉部皮膚摸起來總是粗糙，甚至黑白頭粉刺冒不停！手臂外側、大腿上還可能出現一粒粒、粗粗的恐怖又消不掉的雞皮疙瘩，這些是為什麼呢？就讓我們尋求專業皮膚科醫生提供解套！

▲消雞皮疙瘩。（圖／美人圈）

Q1.皮膚摸起來粗粗的，就需要去角質？

皮膚科開業醫師廖苑利解釋：有兩個原因讓你的皮膚摸起來比較粗糙。第一，如果你本身的皮膚比較乾，摸起來多少就會有粗糙的感覺；第二，屬於「油性角質性膚質」和「粉刺膚質」的人，皮膚摸起來也可能比較粗糙。

▲消雞皮疙瘩。（圖／美人圈）

因此，去角質之前，需了解自己的膚質。乾性或過敏性膚質的人，皮膚本身已經很乾了，再做去角質只會讓皮膚脫皮更厲害，建議選擇滋潤型乳液加強保濕。肌膚保濕度夠了，角質自然會正常代謝脫落。

〈乾肌保濕卻不黏的身體乳推薦〉

▲消雞皮疙瘩。（圖／美人圈）

（左）cerave 長效清爽保濕乳 236ml NT＄409／473ml NT＄599
（中）露得清 挪威身體潤膚乳液 450ml NT＄399
（右）Jergens婕可詩 光澤身體乳液（閃耀摩洛哥堅果油）295ml NT＄399

而油性角質性膚質，確實是比較需要去角質的，一周約一至兩次的定期去角質，讓粗糙感減緩！也要記得去角質時力道別太大、水溫別過高，才不會傷害到肌膚喔

〈身體去角質推薦〉

▲消雞皮疙瘩。（圖／美人圈）

（左）CLARINS克蘭詩 竹子精華身體去角質霜 200ml NT＄1500
（中）DHC 純欖美體去角質霜 200g NT＄590
（右）SABON 玫瑰茶語身體磨砂膏 320g NT＄1480

粉刺膚質，透過簡單的去角質可以代謝表面的粉刺，但對於想要深層清除粉刺或根除粉刺問題是沒有辦法的！故使用去角質產品外，還要搭配調理粉刺的產品，才能改善粉刺肌膚的粗糙感。

▲消雞皮疙瘩。（圖／美人圈）

Q2.手臂外側、腿上摸起來一粒粒、粗粗的像消不掉的雞皮疙瘩，也要去角質嗎？ 

廖醫師回應，這有可能是顯性遺傳的問題，叫做「毛孔角化症」，不論去角質與否，毛孔都會粗粗的。但依然可以定期去角質，無論是使用物理性的產品，如磨砂膏，或化學性的產品，如果酸、水楊酸，皮膚過不久就會比較平滑了。

〈毛孔角化症身體乳推薦〉

▲消雞皮疙瘩。（圖／美人圈）

（左）Paula's choice 寶拉珍選 抗老化柔膚2%身體乳 210ml NT＄1300
（中）Alpha Hydrox 12%果酸絲滑身體乳 340g　約NT＄500
（右）Sesderma經典果酸身體乳 200ml　約NT＄900

PS.但千萬不能偷懶哦，如果沒有持續做的話，毛孔還是會變粗的！

Q3.為什麼有做去角質，黑頭白頭粉刺還是一直長？

廖醫師回覆，因為皮膚的代謝週期是28天，毛孔是皮膚的一部分，也有28天的代謝週期，毛孔的代謝方式就是產生粉刺。想要藉由去角質讓黑頭粉刺完全不長是不可能的。

▲消雞皮疙瘩。（圖／美人圈）

但是去角質的確會將外露在毛孔外的粉刺去除，讓皮膚表面暫時變得比較乾淨。再經過一段時間後，內層的粉刺會繼續往外代謝，在接觸空氣氧化後還是會產生黑頭粉刺的問題，所以我們能做的就是定期去角質！

▲消雞皮疙瘩。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書、Pinterest、蔡依林粉絲團

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：身體保養,疙瘩,雞皮疙瘩,毛囊角化,皮膚粗糙,去角質

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