巧妙再造古建物　嘉義市史蹟資料館試營運

▲▼嘉義市史蹟資料館在市政府與業者翻新打造下，以昭和18為名重新賦予新生命。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義市文化局2018年底將「市定古蹟原嘉義神社暨附屬館所」委託民間單位「對了出發文化創意有限公司」經營，其經營理念以「歷史文化再現」保存舊時光的美好，並以昭和J18作為品牌深化的設計，打造「日式文化體驗」x「日式文化活動」x「串聯週遭休憩景點」跨領域與跨產業媒合基地。

目前特展區展出書法家邱秉恆老師書法，第一次回鄉展覽獻給嘉義市史蹟資料館，邱老師寫出嘉義人實實在在的精神，另有餐飲特區可以讓遊客坐下來喝杯咖啡，靜靜欣賞城市森林及檜木古蹟的寧靜。



文化局強調，古蹟經營要求除了標的範圍內建物、設施、設備之管理、維護和保養、安全與環境清潔外，餐飲的部分以簡易飲料點心販售服務，嚴禁明火烹煮、文創衍生性商品販售等服務，舉辦相關藝文活動一年至少6場讀書會、出版品發表會、文史解說、記者會及其他創意活動等，營業面積不得超過建物委託範圍總樓地板面積之30%。



目前對外開放的相關資訊：

公休時間為星期一及除夕到初一、星期二～星期四0800-1700、星期五～星期六0800-2000、星期日0800-1700 ，門票以嘉義市民免費，一般遊客及外縣市民新台幣50元可折抵園區消費，歡迎舊雨新知蒞臨，參觀感受史蹟資料館新氛圍。