嘉義男打羽球昏倒沒心跳　119線上指導CPR救回一命　

▲▼球友運動突昏厥，幸虧線上119指導一旁民眾救回性命。（圖／翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

線上急救援！嘉義市政府消防局救災接獲民眾報案，指稱嘉義大學林森校區羽球館有球友因激烈運動，失去生命徵象急需急救，第二大隊東區分隊救護人車獲報後立即前往搶救，民眾先撥電119由消防局線上同步指導，掌握黃金時間救回一命。



救護人員吳家豪、章名慶及鳳凰志工李啟賢先行抵達現場時，現場家屬表示50歲許姓患者因打羽毛球時、突然感覺胸悶不適呼吸困難，隨後暈倒在地，一旁民眾立即撥打119，指揮中心立即啟動DA-CPR（線上指導民眾施行心肺復甦術Dispatcher-Assisted CPR）派遣員線上指導民眾實施CPR（心肺復甦術），把醫療急救時效往前拉到現場民眾延長救命的黃金時間。





救護人員到達時民眾正在實施CPR，隨即接手繼續搶救，AED(自動體外去顫器)分析其心律並電擊一次，持續心肺按壓後，患者突然恢復意識，並動手將LMA(喉罩式呼吸道)吐出拔除，隨即逐漸清醒並與救護人員對話，此時使用非再吸入型面罩給患者氧氣，持續監測生命徵象、迅速將患者送往嘉義基督教醫院續作診治。

消防局提醒民眾，根據研究報告指出，當昏倒心臟停止跳動沒有血流，如超過4-5分鐘沒有恢復循環就會腦死，腦死後勉強救回來，可能變成植物人。急救成功的「生命之鏈」，包括五個環節：「儘快求救、立刻CPR、儘快電擊、儘早進行高級救命術、與完整的復甦後照顧」；若是能即時施行CPR搶救時，病患每分鐘存活率將會大大的提升，若是民眾有意願學習CPR搶救技術時，可至本局洽詢，以利提昇自身急救技術及觀念。