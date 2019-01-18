華聞快遞／陸商務部推動「工業品下鄉，農產品進城」

▲陸商務部「工業品下鄉，農產品進城」。（圖／中新社）



《北京》讓城鄉市場旺起來 陸商務部推動「工業品下鄉，農產品進城」

陸商務部新聞發言人高峰17日表示，推動「工業品下鄉，農產品進城」，是商務部深入實施消費升級行動計劃的重要內容，2019年中國將繼續從供給側入手，著力推進相關措施的實施，讓城鄉市場旺起來；在推動工業品下鄉方面，將從提高農村消費便利化水平、提升農村居民消費品質、降低農村消費成本等方面著手，讓工業品更多更好地走進農村；在促進農產品進城方面，將進一步打通農產品流通渠道，根據農產品上市季節，舉辦多種對接活動，另一方面也推廣農商互聯，發展訂單農業、產銷一體、股權合作等多種模式，也推動完善零售網絡，指導地方建設改造社區菜市場、農貿市場、便利店等基礎設施，提升管理和服務水平，讓百姓在家門口更方便、更放心地買到時令農產品。（中國政府網）

《重慶》確保就業局勢持續穩定 重慶市人力社保局推「五項政策」

據重慶市人力社保局指出，重慶日前印發《關於做好當前和今後一個時期就業創業工作的實施意見》，提出支持「企業穩定崗位」、「促進就業創業」、「實施萬名青年見習計畫」、「積極實施培訓」、「強就業幫扶」等一系列政策，以確保當前和今後一個時期就業目標任務完成和就業局勢持續穩定。（重慶日報）

《陝西》延安市經濟迅速發展 扭轉連9年墊底全省的局面

延安市第五屆人民代表大會第四次會議開幕，市長薛占海指出，2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，也是延安轉型發展、追趕超越進程中極不平凡的一年。據了解，2018年延安市預估完成生產總值1500億元（人民幣，下同），增長9%；地方財政收入148.3億元，増長5.6%；全社會固定資產投資增長6%左右；城鄉居民人均可支配收入分別增長8.1 %和9.1%。經濟運行總體平穩、穩中有進、進中向好，發展速度創2013年以來最高，繼2007年以來首次超過全省平均水平，一舉扭轉連續九年全省墊底的被動局面。（華商報）

《深圳》深圳政協委員鼓勵生育 為0至3歲二孩提供奶粉補貼

深圳市政協委員王軍宏16日提交《關於深圳率先出台二孩生育物質激勵政策的建議》，建議深圳監督、制定、完善包括生育支持、幼兒養育、入托（入園）入學等在內的全面配套政策，讓深圳更多有條件的年輕家庭在落實「全面二孩」政策時少一點顧慮、少一些負擔，如為全市符合條件的0到3歲二孩嬰幼兒免費提供優質奶粉或奶粉補貼（相當於每月1000元人民幣）。（金羊網）

▼深圳為鼓勵生育推出相關激勵政策。（圖／CFP）



《北京》大陸11城開發國家組織藥品集中採購和使用試點

大陸國務院公廳日前印發《國家組織藥品集中採購和使用試點方案》，對國家組織藥品集中採購和使用試點工作作出部署，選擇北京、天津、上海、重慶、瀋陽、大連、廈門、廣州、深圳、成都、西安等11個城市展開試點工作；具體措施有以下幾點，一是帶量採購，以量換價，按照試點地區所有公立醫療機構年度藥品總用量的60％至70％估算採購總量；二是招採合一，保證使用，試點地區公立醫療機構應優先使用中選藥品，確保1年內完成合約用量；三是確保質量，保障供應，嚴格執行質量入圍標準和供應入圍標準；四是保證回款，降低交易成本。醫療機構作為藥款結算第一責任人，應按合約規定與企業及時結算，降低企業交易成本。嚴查醫療機構不按時結算藥款問題。（中國經濟網）

《湖南》去年湖南撬動涉農貸款投放逾1000億元人民幣

人民銀行長沙中心支行最新的數據顯示，2018年全省累計發放扶貧再貸款102.1億元，發放支小再貸款97.5億元，撬動涉農貸款投放逾1000億元，帶動逾2.24萬戶貧困戶就業和發展產業；對貧困縣扶貧再貸款，從額度、利率、期限、操作等方面傾斜，11個深度貧困縣扶貧再貸款餘額33.4億元，增長65.3%，佔全省比重28.1%，佔比較上年提高3.6個百分點。（華聲在線）

《重慶》渝湘高鐵重慶段預計2024年建成 全線設8個車站

國家發展改革委員會2018年底正式批准《渝湘高鐵重慶主城至黔江段項目可研報告》，渝湘高鐵順利開工。據了解，渝湘高鐵重慶至黔江段項目線路全長268公里，等級為高速鐵路，設計速度350公里/小時，全線設重慶、重慶東、巴南、南川、水江、武隆、彭水、黔江8個車站，總投資535億元（人民幣，下同），預計2024年建成通車，到時，重慶到黔江坐高鐵將不剩1小時。（重慶商報）

《成都》成都統籌規劃軌道交通 預計2035年落成35條線路、714個站點

據有關負責人指出，成都市規劃部門日前推出了《成都市軌道交通場站綜合開發專項規劃》及《成都市軌道交通場站一體化城市設計導則》，軌道交通做為成都市的公共交通骨幹，按照計畫將在2035年線網將達1696公里、線路將達35條，擁有714個站點和80個車輛基地，開展城市軌道交通場站綜合開發專項規劃是成都市為落實TOD（公共交通為導向）城市發展理念，加快推動美麗宜居公園城市建設，實現交通引領城市發展的作用、軌道交通導向型的城市綜合開放運營重要決策。（成都日報）

▼成都計畫在2035年完成大型路網計畫。（圖／CFP）

