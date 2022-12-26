　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

慈善義賣首曝光！金酒嶄新之作過桶高粱酒跨界上市

▲金門酒廠紀念建廠70週年推出劃時代烈酒嶄新之作、開廠以來第一批類威士忌過桶金高「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」，限量1532瓶，數量稀少，一推出即掀起超高詢問度。(採訪撰稿／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者謝婷婷)

烈酒市場裡高粱酒和威士忌各有擁護者，有人愛高粱酒的濃烈香醇，也有人偏好威士忌的木桶風格。金門酒廠聯手食品飲料大廠黑松公司，以先驅角度歷經多年研發，將高粱酒與不同風味的橡木桶媒合測試，成功研發出一款有橡木桶風味，且具瓶中陳化效果的類威士忌過桶金高，高粱酒與威士忌特點兼容並蓄的「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」橫空出世，提供消費者一個烈酒新選擇。

▲慈善義賣首曝光！金酒嶄新之作過桶高粱酒跨界上市。（圖／黑松公司）

▲類威士忌「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」以50度以上金門高粱酒原酒入桶，雙原桶過桶調和，不降度原酒裝瓶，酒液呈天然琥珀色，帶有紫羅蘭花香、奶油、香草、堅果等香氣，酒體豐滿協調。(圖／黑松提供)

類威士忌「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」限量1532瓶，數量極稀少，要入手可說是相當不易，且保密到家，黑松公司特別選於公益活動上由品牌大使賴德諺帶著此劃時代新品於ETtoday新聞雲主辦的「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽．慈善送愛」晚宴上初次亮相，結合慈善公益送愛心，讓嶄新與珍藏更具意義。

▲▼金門酒廠70週年 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲品牌大使賴德諺於慈善義賣晚宴中講述「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」的釀酒工藝。(圖／記者謝婷婷攝）

品牌大使賴德諺表示：「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」採Double Cask雙原桶工藝，50度以上金門高粱酒原酒入桶、原度數酒裝瓶，酒液是天然漂亮的深琥珀色，沒有加焦糖染色，完全天然，木桶中的紫羅蘭花香、包含奶油、香草堅果等香氣非常的豐富，油脂的部分，也讓酒體的平衡感非常的好，尾韻帶有高粱酒的糧香，高粱酒蜜餞類型的香氣，還有淡雅的陳高的陳香，可以說是中西式融合，一個非常完美的表現，適合高粱酒的純飲，也相宜威士忌的「水割」品飲法，能感受不同香氣釋放與品飲體驗。

▲▼金門酒廠70週年 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲高粱酒與威士忌特點兼容並蓄的「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」適合高粱酒的純飲，也相宜威士忌的「水割」品飲法，能感受不同香氣釋放與品飲體驗。(圖／記者謝婷婷攝）

為響應公益，黑松公司特別挑選編號0888進行慈善拍賣，此珍稀佳釀現身慈善義賣晚宴上，懂珍藏的企業主「酩」家們紛紛搶標，十分熱烈，最終由鉅陞國際開發董事長褚學忠得標。鉅陞國際開發副總經理劉官龍代為受訪並強調：此款酒的底蘊與我們做公益一樣，都是從心做出發，能結合慈善公益，非常有意義，且紀念性和收藏性都很高。

「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」是劃時代的烈酒嶄新之作也是藝術品，以精緻木盒包裝，手工玻璃瓶身皆有金屬銘版，每一瓶都有獨一無二的編號，是金門酒廠開廠以來第一批類威士忌過通金高，不只酩家們想品鑒一番，更在烈酒收藏市場上掀起超高詢問度。

▲▼金門酒廠70週年 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」品牌大使賴德諺（圖右）鉅陞國際開發董事長褚學忠。（圖／記者謝婷婷攝）

ET快訊
爆乳田慎節「耶誕夜跟他吃火鍋」　無修照片曝
宋仲基被爆當爸了！　經紀公司火速發聲
聽到柯文哲參加《炎上》　王世堅驚呆愣4秒：一定會整我
南山人壽喊賣！尹衍樑砸近700億　傳中信金出「羞辱價」
快訊／國民黨火速開考紀會　第1個開鍘他
快訊／民進黨前市長　碩士學位遭撤銷
宋仲基認愛新女友　離婚宋慧喬「不分30億財產」花26天切割

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

慈善義賣首曝光！金酒嶄新之作過桶高粱酒跨界上市

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

女三寶路肩迴轉2車道　「害3名車連環撞」釀禍

鹿角+羊頭！罕見天馬神獸　陸研究人員嗨翻：是四不像

慈善義賣首曝光！金酒嶄新之作過桶高粱酒跨界上市

國安基金不排除「護2年」！　操盤手：這次狀況較危急

朱宗慶樂團倉庫燒成廢墟慘狀曝　文化部：啟動急難補助機制

兵役延長備查改審查？　民進黨團：反對黨不願背書沒意見

首位女中將談「兵役恢復1年」　陳育琳：全民國防每位學子都有責任

巴西傳奇比利獲頒「史上最佳球員獎」　由內馬爾代領

陸再有官員病亡！前廣州市長黎子流染疫第10天離世　享耆壽91歲

金馬得主早逝！肝癌5症狀曝　年奪8千條命「2高危險群」小心

21歲準新娘高燒「診所連打3針」…抽搐口吐白沫亡！家屬淚討真相

宋仲基被爆當爸了！網「婦產科巧遇他和英國女友」　經紀公司火速發聲

陳亭妃批台南「黑氛圍」　籲檢調：別顏色一樣就不動

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

公益熱門新聞

競價做愛心　金酒過桶高粱酒響應義賣

全台第一位英國認證「視障咖啡師」身障者爭取多元機會

愛的早餐偏鄉童上大學前夕感謝東森

送愛到部落22年！東森爸爸助偏鄉

東森傳愛繪畫比賽給偏鄉孩子鼓勵

應曉薇與企業「送愛到兒癌」

更生人阿凱募百箱物資送愛上武界

民歌古典大師　歲末為愛跨界演出

一封「愛的早餐」家長信超暖心

疫情三級千戶家庭再陷急難困境

清出超過60大袋垃圾！一家五口與蟑鼠同住　他們送暖度寒冬

花王兒童清潔安全教育　獲台灣永續行動獎肯定

善心企業金高、君綺醫美、永慶房屋力挺公益

應曉薇偕百生赴日柯文哲授旗祝福

更多熱門

關鍵字：

金酒70周年慶類威士忌過桶高粱酒

讀者迴響

熱門新聞

一家人被宋逸民教會「強制驅離」

快訊／宋仲基驚喜認愛！女方竟是英國人

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

甜蜜交往1年！宋仲基英國女友長相曝光

宋逸民教會9大罪狀連環爆！她痛哭：像被放血

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

宋仲基「女友正面高清照」曝！

每周上繳收入！藝起發光前教友：離開才是恩典

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

小S根本仙姑！7年前指廖科溢是討厭鬼

在國外一眼認出台灣人「靠3特徵」：準確率9成

金馬獎得主許志遠病逝！剛以《一家子兒咕咕叫》入圍

男大生突聞不到！醫驚見「整條被扯斷」嘆：救不回來了

南山人壽獨董卓俊雄　高鐵上過世！

姆巴佩頂樓豪宅開箱　開窗就是巴黎鐵塔

更多

最夯影音

更多
本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數
天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面