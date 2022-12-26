慈善義賣首曝光！金酒嶄新之作過桶高粱酒跨界上市

▲金門酒廠紀念建廠70週年推出劃時代烈酒嶄新之作、開廠以來第一批類威士忌過桶金高「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」，限量1532瓶，數量稀少，一推出即掀起超高詢問度。(採訪撰稿／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者謝婷婷)

烈酒市場裡高粱酒和威士忌各有擁護者，有人愛高粱酒的濃烈香醇，也有人偏好威士忌的木桶風格。金門酒廠聯手食品飲料大廠黑松公司，以先驅角度歷經多年研發，將高粱酒與不同風味的橡木桶媒合測試，成功研發出一款有橡木桶風味，且具瓶中陳化效果的類威士忌過桶金高，高粱酒與威士忌特點兼容並蓄的「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」橫空出世，提供消費者一個烈酒新選擇。

▲類威士忌「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」以50度以上金門高粱酒原酒入桶，雙原桶過桶調和，不降度原酒裝瓶，酒液呈天然琥珀色，帶有紫羅蘭花香、奶油、香草、堅果等香氣，酒體豐滿協調。(圖／黑松提供)

類威士忌「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」限量1532瓶，數量極稀少，要入手可說是相當不易，且保密到家，黑松公司特別選於公益活動上由品牌大使賴德諺帶著此劃時代新品於ETtoday新聞雲主辦的「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽．慈善送愛」晚宴上初次亮相，結合慈善公益送愛心，讓嶄新與珍藏更具意義。

▲品牌大使賴德諺於慈善義賣晚宴中講述「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」的釀酒工藝。(圖／記者謝婷婷攝）

品牌大使賴德諺表示：「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」採Double Cask雙原桶工藝，50度以上金門高粱酒原酒入桶、原度數酒裝瓶，酒液是天然漂亮的深琥珀色，沒有加焦糖染色，完全天然，木桶中的紫羅蘭花香、包含奶油、香草堅果等香氣非常的豐富，油脂的部分，也讓酒體的平衡感非常的好，尾韻帶有高粱酒的糧香，高粱酒蜜餞類型的香氣，還有淡雅的陳高的陳香，可以說是中西式融合，一個非常完美的表現，適合高粱酒的純飲，也相宜威士忌的「水割」品飲法，能感受不同香氣釋放與品飲體驗。

▲高粱酒與威士忌特點兼容並蓄的「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」適合高粱酒的純飲，也相宜威士忌的「水割」品飲法，能感受不同香氣釋放與品飲體驗。(圖／記者謝婷婷攝）

為響應公益，黑松公司特別挑選編號0888進行慈善拍賣，此珍稀佳釀現身慈善義賣晚宴上，懂珍藏的企業主「酩」家們紛紛搶標，十分熱烈，最終由鉅陞國際開發董事長褚學忠得標。鉅陞國際開發副總經理劉官龍代為受訪並強調：此款酒的底蘊與我們做公益一樣，都是從心做出發，能結合慈善公益，非常有意義，且紀念性和收藏性都很高。

「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」是劃時代的烈酒嶄新之作也是藝術品，以精緻木盒包裝，手工玻璃瓶身皆有金屬銘版，每一瓶都有獨一無二的編號，是金門酒廠開廠以來第一批類威士忌過通金高，不只酩家們想品鑒一番，更在烈酒收藏市場上掀起超高詢問度。

▲「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」品牌大使賴德諺（圖右）鉅陞國際開發董事長褚學忠。（圖／記者謝婷婷攝）