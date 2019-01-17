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12條政見能兌現幾條？　韓國瑜坦承：只有「2項」沒問題

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圖文／鏡週刊

高雄市長韓國瑜今到議會備詢，高雄市議會民進黨團帶了10幾顆貼有「北漂青年返鄉」「10年500萬人」等貼有標語的氣球入場，詢問他針對自己提出的12項政見表態，哪些做不到。韓國瑜說，這有分短中長期目標，有些宣示性高，有些落實性高，路平、愛情產業鍊沒問題，其他還要努力。

民進黨團列出韓國瑜曾提出12條政見，包括全台首富、太平島挖石油、10年人口500萬人、愛情產業鏈、愛情摩天輪、路平、賭場、低價醫療觀光、北漂青年返鄉、老青共住、開放中資買房、賽馬場，詢問他4年任內，有幾條能做到？

韓國瑜說，路平沒問題，有的需要中央配合。市議員李喬如追問，高雄現在277萬多人，10年成長至500萬人口要如何達成，做得到嗎？韓國瑜回覆：「為何做不到，不要妄自菲薄」。李接著問，北漂青年一年要回來10萬人做得到嗎？韓國瑜說，他會成立青年局，一起打拚。

市議員鄭光峰詢問韓國瑜是否開放陸資買房，這會造成年輕人買不起房。韓國瑜表示，兩岸交流要考量市民感受，開放陸資會緩慢逐步，如果高雄未來興旺，股票上市公司來高雄設立分公司為何要拒絕，他也會重視青年住房的議題。

民進黨團質詢完後，將他們認為韓國瑜做不到的政見氣球一一刺破，剩下的包括路平、開放陸資等氣球拿給韓國瑜，要韓好好努力做。

民進黨團總召韓賜村、市議員陳明澤、陳致中詢問韓國瑜對九二共識看法，韓國瑜說，九二共識穩定兩岸發展，他是九二共識堅定支持者，這樣貨才出得去，人才進得來，九二共識不是一國兩制。

韓國瑜施政報告，內容提到上任首要工作就是施政總體檢，關注財政負債、每年利息負擔達25億元問題，3個月內完成施政總體檢，提出因應策略，全力推動「貨賣得出去、人要進得來，高雄發大財」，而施政總目標就是「打造高雄、全台首富」，要透過首富經濟、務實建設、樂活社會、國際接軌與青年城市等方向努力。

韓國瑜之前提出太平島挖石油政策引發爭議，不過他在施政報告內具體提出要研議籌設南海資源開發股份有限公司，也要爭取旗津適用離島條例設免稅區，並要與中國大陸東南城市進行交流，舉辦城市論壇。


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