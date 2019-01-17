媽媽紀錄10年心血　寫成26萬字「兒子成長編年史」網爆紅

▲列印成冊的《寶貝宇成長檔案》。（圖／翻攝自中新網）

大陸中心／綜合報導

武漢一個媽媽過去10年在社群軟體QQ空間寫下的「成長日誌」總共有26萬字，裏頭記錄了孩子在她眼裡成長的一切，包括她懷疑自己得了白血症時也如此。這部「編年史」近日走紅網路，即將以《寶貝宇成長檔案》出版問世。

根據《中新網》報導，這名來自武漢市的媽媽王曉麗，從2009年10月18日，兒子6歲那年開始記錄第一篇「成長日誌」，至今已近10年，她寫下130篇日誌，單篇平均2000字。兒子胡承宇也已是武漢市武鋼三中的學生。

王曉麗說，一開始覺得孩子的童言稚語很有趣，想要寫一部專門記錄孩子成長那些日子的生活檔案，把親子之間的美好時光記錄下來。有這個念頭時胡承宇已經6歲，王曉麗只好憑著記憶把過去那6年的點滴補足。

胡承宇身為主人翁，對「成長日誌」相當感興趣，他常常瀏覽那些文章，一邊偷笑，偶爾還會評論媽媽的文筆，「我媽媽是世界上最好的，很感謝她這麼多年來為我的付出。」

▲王曉麗和兒子胡承宇的關係緊密。（圖／翻攝自中新網）

「我有時也不願意讓孩子看到我的日誌，曾經暫時把空間鎖起來。」王曉麗說，當時自己的身體狀況很差，在日誌裡面提到過自己可能罹患了白血病，怕孩子看到會擔心。王曉麗直到體檢結果排除白血病的可能性後，才讓胡承宇知道有過這件事，並重新開放日誌。從那以後，胡承宇養成了定時瀏覽「成長日誌」的習慣。

王曉麗表示，自己是「70後」，兒子胡承宇是「00後」，但母子之間的親密關係並沒有出現代溝，「大多數人和『別人家的媽媽』的距離，表面上只隔著一份成長檔案，但其實更多的是一份用心。」