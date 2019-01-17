液晶電視買一送一、吸塵器滿額現折　新春家電促銷年初最划算

▲新春家電業者祭促銷，奇美買特定型號，加送一台液晶電視。（圖／奇美、伊萊克斯提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

從去年底至農曆春節，一連串的休假節慶即將進入重頭戲，家電業者也紛紛祭出超優惠的促銷方案，鼓勵消費者「除舊佈新」，台灣家電品牌奇美便推出液晶電視「買一台送一台」的優惠，伊萊克斯也針對吸塵器推出滿額現折，家電達人表示，家電廠即將迎來2019年新品，會趁春節期間祭出優惠促銷主推去年產品，若不在意非要新款，此波特價可以出手。

▲許多民眾趁新年會想換電視，可考慮買一送一優惠方案。

奇美即日起至2／17止，購買指定4K機種、75吋液晶顯示器TL-75U700，售價89,900元，上網登錄後，即可獲得另一台價值7,990元、奇美32型液晶顯示器 TL-32A600，等同買一送一，此外其他4款型號，也分別祭出手持式直立兩用吸塵器、奇美空氣清淨機、USB扇等贈品，價值1,288元至2,988元不等。

▲贈品為32吋液晶電視，價值7,990元。

瑞典家電品牌伊萊克斯，則主打去年堆出的重點家電商品「完美管家吸塵器」，主推年前大掃除市場，強調搭載具備可水洗的HEPA等級濾網 ，搭配UV床墊電動吸頭可清床墊塵蟎，另搭載毛髮截斷科技，踩踏墊5秒鐘便能將纏繞、結塊的毛髮、灰塵輕鬆切斷，讓掃除更輕鬆，即起至2／25推全台百貨通路，消費滿1萬元現折現金1,000元。

▲伊萊克斯完美官家吸塵器有多種應用，地上床上或沙發都可吸，現通路有限折優惠。