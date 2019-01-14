下載1部電影最快只需2秒！陸首次實現4K電視5G網路測試

▲大陸近年力推「4K+5G」技術（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者馬叔安／綜合報導

已經舉辦了36年的央視春晚，今年將在深圳分會場進行4K超高清內容的5G網路傳輸，這也是大陸首次實施。根據規劃，今年大陸兩會期間將啟用5G媒體應用實驗室，穩步打造相關應用的常態測試、體驗和展示平台，展開支援4K超高清影音節目回傳，和直播的5G專項技術研發。

▲5G網路4K電視傳輸測試。（圖／翻攝自《央視新聞》微信公眾號）

《央視新聞》報導，大陸首個以5G技術為基礎的國家級新媒體平台於2018年12月28日，在中央廣播電視總台開建，中央廣播電視總台與中國電信、中國移動、中國聯通、華為公司共同簽署了5G新媒體平台合作建設框架協議，目前已初步完成實驗室規劃設計和系統準備，支持發展基於5G網路的4K超高清影片傳輸、4KVR直播製作、4K影片移動編輯以及4K頻道手機投影等多項應用實驗。

▲「4K+5G」將讓網路使用更便利。（示意圖／《ETtoday新聞雲》）

《中國之聲》微信公眾號指出，目前已經確定有北京、上海、成都和南京等10座城市將進行4K超輕影像的回傳測試，未來在5G網路的峰值速度下，下載一部2.5GB的電影，最快只需要2秒到一分鐘的時間，而且在高鐵上使用手機的網路速度也不會受到影響。

據了解，大陸近來積極建設已4K影片（分辨率3840x2160）配合5G網路的「4K+5G」技術，也就是說，未來在使用5G網路的條件下，即使在最低的速率，也可以滿足4K影片的需求。換言之，未來不只在手機上，用電視可以收看4K條件的影片。