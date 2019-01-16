【廣編】道達爾MOTOZONE摩托特區　新北蘆洲旗艦店1月開幕





【廣編】



圖、文／TOTAL道達爾提供



位於蘆洲中山二路巷子裡的浤(鴻)發車業，成立超過23年，多年來老闆吳恩來親自操持，加聘一位師傅再配合妻子的協助，提供摩托車的修護、輪胎與機油的更換，還包括機車買賣等服務。



吳老闆三年多來，率領車隊出遊，踩著150CC的機車將北台灣景區全騎遍，機車同好一起御風馳騁、暢遊山水，並切磋機車的相關知識，既結識新朋友，也擴展新視野，對事情的看法也有多元的角度與面向，成長了人生的閱歷與豐收。踏入機車領域之後，吳老闆注意到道達爾LOGO經常出現，引發吳老闆特別去探尋與了解，發現道達爾擁有自己的油田、煉油廠與實驗室，對油品品質的管控更是設定了嚴峻的標準，相當值得信賴與推薦。



最讓吳老闆稱道的是TOTAL HI-PERF 4T RACING 10W-50，使用之後，機車越騎越好騎，即便騎到2000公里依然虎虎生風。因為看好道達爾的品質，由此展開與道達爾長達15年的合作情誼，吳老闆力邀浤(鴻)發車業加入道達爾摩托特區，期望攜手共創雙贏新局，一同深入台灣各個角落，提供明亮、愉悅的機車修護體驗。