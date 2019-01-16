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苦苓曝超神「愛情產業鏈妙招」　網讚翻：應該找你當顧問！

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高雄市中都濕地公園榮獲「2012全球卓越建設獎」最高榮譽。(圖／高雄市政府)

▲高雄中都濕地公園。(圖／高雄市政府)

政治中心／綜合報導

韓國瑜自上任以來就積極發展愛情產業鏈，相當關心時事的名作家苦苓16日就在臉書提供妙招，可以在中都濕地公園種滿「桃花」，象徵桃花運、愛神降臨，還有被稱作愛情花的「百子蓮」也是個好選擇，不僅有望把此地發展成熱門打卡景點，還能吸引婚紗業者前來取景。創新點子讓網友們都直呼，「韓市長應找苦大師做愛情產業的顧問！」

PO文中提到，中都濕地公園風景優美，而且還有很多空地，政府不必花大錢再重蓋一個愛情公園，可以在這裡陳列Q版情侶像，還有「多做一些可以兩人共同使用的設施：例如擠的不得了的雙人椅、可以隔著接吻的大玻璃、或是可以共乘的馬車（不一定要有馬，取景用）。」

或是舉辦一些讓情侶感情升溫的活動，「可以參考日本清水寺地主神社的『戀占石』，就是兩顆石頭擺在相當距離，你從這顆石頭蒙著眼睛、心中想著愛人，如果能走到另一顆石頭，就表示你們的姻緣可能成功。」

▲高雄市長韓國瑜在台上被拱要親吻夫人 。（圖／記者地方中心翻攝）

▲韓國瑜在跨年派對被拱要親吻夫人 。（圖／記者地方中心翻攝）

苦苓連活動細節都策劃好了，可以由志工來協助進行，而參加者要付錢買票，就可以抽到沖繩或曼谷的雙人機票，「機票可以協商航空公司提供，不用花到公家的錢。」

公園內一定還要有棵大樹，讓情侶們可以懸掛許願牌，「所以旁邊可以有一些小店，販賣許願牌、情詩集、情話卡片甚至種種文創的愛情小物，這樣遊客可以帶回做紀念，商家可以提供好產品，創作者也可以產出更新的作品。」

苦苓（圖／翻攝自苦苓臉書）

▲苦苓針對愛情產業鏈提出妙招。（圖／翻攝自苦苓臉書）

「最重要的是要蓋一座婚禮教堂」，苦苓直言，不必蓋得太大，牆面採用玻璃，讓陽光和美景可以盡收眼底，「市政府只要收小小的租金（清潔費），訂婚或結婚的形式過程，可以請婚禮公司籌辦，也可以新人和朋友共同策劃。」這樣能吸引更多新人前來，打造年輕人浪漫婚禮的最佳選擇。

苦苓指出，公園附近就有婚宴餐廳和婚紗攝影店家，「如果真的一舉成名、迼成轟動，假以時日，說不定還能夠形成 『婚宴一條街』。」帶動更多相關產業，讓高雄成為一個家喻戶曉的浪漫之都。

不少網友紛紛大讚，「韓市長應找苦大師做愛情產業的顧問」、「這點子太讚了！不要花大錢蓋些有的沒的，就舊有的再善加利用，效果更棒」、「韓市長應該請苦苓當顧問，愛情大使」。

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關鍵字：苦苓,韓國瑜,愛情產業鏈

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