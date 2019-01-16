大陸2018年全國白領年終「平均32K」　越老鳥獎金領越多

▲數據顯示，大陸2018年年終獎金均值為人民幣7100元。（示意圖／pakutaso）

記者馬叔安／綜合報導

求職網站15日指出，大陸2018年全國白領年終獎總體均值為人民幣7100元（約新台幣3.2萬元），其中北京最高，其次是合肥，都在人民幣8000元（約新台幣3.6萬元）以上，而不論是年終獎金的均值，還是能拿到年終獎金的白領族群比例，相比於2017年都有所下降，而且職位越高，獎金也越高。

「智聯招聘」15日發表《2018白領年終獎調查》，在調查的37個城市中，北京白領的年終獎均值最高，為人民幣8994元，其次為均值8634元的合肥，太原則以均值4330元（約新台幣1.9萬元）敬陪末座。

▲大陸2018白領年終獎金調查。（圖／翻攝自智聯招聘）

數據顯示，2018年大陸全國白領年終獎總體均值低於2017年的7278元，此外，調查的白領中有55.17%表示能拿到年終獎，比例較2017年的66.1%下降明顯；還有14.56%的白領表示「據說有，不確定」；確定沒有年終獎的佔比22.30%。

調查指出，年終獎額度跟工齡呈現正相關，工作10年及以上的白領的年終獎均值為8853元，工作1年以內的均值僅為5329元，職場資深人士的年終獎是新人的近1.6倍，而且職位越高，年終獎越高，高層管理者的年終獎是普通員工的近4倍。

▲大陸2018白領年終獎金調查。（圖／翻攝自智聯招聘）

在行業類別方面，調查顯示， 商業服務行業的白領能拿到年終獎的比例最多，為75.90%，其次是政府／非營利機構和金融業，分別為64.90%和63.14%，並且網際網路行業白領能拿到年終獎的比例在13個參與排名的行業中墊底，僅有46.49%。

▲大陸2018白領年終獎金調查。（圖／翻攝自智聯招聘）

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