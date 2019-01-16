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精神喊話！人民日報：《電商法》給消費者「撐起了腰」

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▲《電商法》主要是調整電子商務行為，除微商和代購外，也包括各類網路交易平台。（圖／翻攝淘寶網）

▲《電商法》主要是調整電子商務行為，除微商和代購外，也包括各類網路交易平台。（圖／翻攝淘寶網）

記者馬叔安／綜合報導

《人民日報》16日針對大陸於今年元旦上路的《電商法》指出，這是消費者的重大「利好」，從野蠻生長向規範化過渡，往往會有陣痛期，「電商法的出台是對整個電子商務行業規則的重塑」，消費者的合法權益將得到更有效的保護，「網購會更加放心舒心」。

《中華人民共和國電子商務法》（下稱《電商法》）於2018年8月31日由大陸13屆全國人大常委會第5次會議表決通過，今年元旦實施，《總則》第1條為，「為了保障電子商務各方主體的合法權益，規範電子商務行為，維護市場秩序，促進電子商務持續健康發展，制定本法」。

▲被稱為史上最嚴法規的大陸電商法1日正式實施。（圖／翻攝大陸中央政府網）

▲被稱為史上最嚴法規的大陸電商法1日正式實施。（圖／翻攝大陸中央政府網）

隨著《電商法》的實行，有大陸民眾擔憂會衝擊微商與代購業，增加業界的稅務與管理成本。對此《人民日報》16日指出，「我們要明白，從缺少規則、野蠻生長向透明化、規範化過渡，往往會有陣痛期。只有渡過這個調整時期，整個電商行業才能走上更加健康的發展軌道」。

《人民日報》指出，一段時間以來，微商、個人海外代購不時爆出假貨橫行、虛假宣傳、捲錢跑路、推卸售後責任等負面事件，究其根本是因為缺乏有效監管，「有加強監管，合理提升市場準入門檻，才能凈化市場環境，淘汰銷售假冒偽劣產品或欺詐消費者的商家」。

▲大陸主流電商平台上，賣家常以退部份現金請消費者打好評的方式刷評價。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸主流電商平台上，賣家常以退部份現金請消費者打好評的方式刷評價。（圖／記者魏有德攝）

《人民日報》表示，電子商務的發展造成了買賣雙方在技術和信息上的不對稱，有業者「利用市場支配地位，購買『水軍』刷好評、擅自刪除評價、暗中搭售、利用大數據『殺熟』……嚴重損害消費者的知情權、選擇權等合法權益。針對這些問題，《電商法》堪稱一劑『對症良藥』」。

《人民日報》強調，《電商法》的出台是對整個電子商務行業規則的重塑，不僅對商家的行為做出規範，還明確了電商平台應有的責任和義務，給消費者網購「撐起了腰」。

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關鍵字：電商法,微商,代購,人民日報

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