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2女進入印度神廟爆衝突　躲藏14天返家後遭婆婆毆打送醫

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▲▼2名印度女性進入神廟爆衝突。（圖／路透）

▲2名印度女性進入神廟爆衝突。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

印度喀拉拉省（Kerala）沙巴瑪拉神廟多年來禁止10到50歲仍有經期的女性入廟，雖然被判違憲，但廟方仍堅決禁止女性進入。然而，有2名黑衣女子在月初突破重圍，成為27年來首度成功進入這座神廟的女性，此舉引發反對方強烈不滿，甚至引發暴力抗議事件，家人也非常不諒解，她們只能在社會團體的保護下，四處躲藏。其中一位在14日試圖返家後，遭家人毆打，目前人還在醫院治療。

40歲的阿密尼（Bindu Ammni）是喀拉拉邦大學的法律系老師，她與擔任政府員工的39歲杜嘉（Kanaka Durga）在本月2日午夜穿過森林上山，進入供奉印度神祇阿雅帕（Lord Ayyappa）沙巴瑞瑪拉神廟（Sabarimala Temple），此舉引發反對派強烈抗議，各地爆發暴力衝突。她們不得不依靠社會團體的幫助，四處躲避，不斷更換住處以策安全。躲避2周後，杜嘉選擇在14日上午返回家中，沒想到居然遭到婆婆毆打頭部，緊急送醫後，情況已經穩定，但仍須轉院做進一步檢查。

▲▼2名印度女性進入神廟爆衝突。（圖／路透）

▲杜嘉（左）與阿密尼（右）不顧危險進入神廟。（圖／路透）

杜嘉進入神廟後街電視訪問，她大方表示，知道此舉可能置生命於危險之中，但她們仍不後悔，「我替許多想進入神廟的女性開了先路，所以我感到非常驕傲。」訪問過後，喀拉拉邦印度人民黨領袖拉瑪希（MT Ramesh）砲轟這2名女性進入沙巴瑞瑪拉神廟是「陰謀」，「為什麼在午夜訪問神廟？喀拉拉邦政府縱容這項罪行，這是那2名婦女與政府之間的陰謀。」甚至引發右翼團體與國會罷工。

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關鍵字：印度,沙巴瑞瑪拉神廟,印度教

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