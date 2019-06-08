夫喝酒就打人還跟小三跑！阿嬤默默「忍家暴66年」　覺醒怒提告





▲86歲的陳姓老太太隱忍家暴60多年，決定不再忍受。（圖／示意圖非當事人／123RF）

社會中心／綜合報導

家暴不管對象為何，都是無法容忍的事情。一名86歲的陳姓婦人從20歲結婚後，就不斷遭到丈夫毆打，但過去社會氛圍較保守，女性多半選擇默默隱忍，沒想到她的丈夫離家建50年後再度回來，而且繼續家暴，讓她無法再容忍，向基隆市警局報案，控訴多年來丈夫的惡行。

《自由時報》報導，陳婦日前向基隆市警方報案，哭訴她被87歲的丈夫家暴。她回憶，自從20歲和丈夫結婚之後，丈夫只要喝酒就會打人，讓她一直活在家暴的恐懼中，但是，早年民風純樸，多半認為「家醜不可外揚」，因此她從未跟鄰居提及家裡的事，害怕被嘲笑，只能默默隱忍下來。



到了她40歲那一年，丈夫離開家之後就沒再回來，她到丈夫常去喝酒的地方打聽，得到的答案卻是「他跟外面認識的女人跑了」，丟下她一個人獨力撫養3個年幼的孩子。

陳婦獨自一個人養大三個孩子，白天在朋友開的餐廳端菜，晚上還要加班洗碗盤，有時孩子上學的開銷不構，還得向親友借錢，一家人過得很清苦。不過同時，陳婦也擺脫了長年被家暴的陰影，和孩子們一起生活得很充實，也逐漸靠一己之力把孩子都養大。

46年過去，陳婦已經高齡86歲，沒想到此時，離家的丈夫竟然再度回來，原來丈夫已經把錢全部花光，而且因為身體越來越差，小三也跑了，只好回家。

陳婦原本打不追究過去的事，讓丈夫留在家中，沒想到過了將近半世紀，丈夫仍死性不改，喝酒之後又開始打人，讓陳婦忍無可忍，她看到新聞報導，被家暴者可以聲請保護令，加上有三個孩子相挺，讓她終於五起勇氣報警，揭發丈夫窩年惡行。



警方表示，近幾年來家暴的通報件數每年都有小幅增加，顯示家暴受害人懂得尋求協助，藉由通報管道來自我保護，不再默默忍耐，還有熱心的鄰居也變多，這事實上是個好現象。